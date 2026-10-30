Sin Franco Colapinto, arranca la actividad del GP de México de Fórmula 1: cuándo vuelve a pista el argentino

El piloto de Alpine no participará de la primera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que deberá cederle su monoplaza al italiano Gabriele Minì. Sin embargo, regresará para el segundo entrenamiento. Conocé los horarios y dónde verlo en vivo.

Hoy 09:31

Franco Colapinto volverá a tener actividad este viernes 30 de octubre en la Fórmula 1, cuando comience el Gran Premio de México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, el piloto argentino tendrá una participación particular en el inicio del fin de semana, ya que no estará presente en la primera práctica libre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El representante de Alpine deberá ceder su monoplaza al piloto italiano Gabriele Minì, quien tendrá la oportunidad de participar en el primer entrenamiento oficial como parte del reglamento de la categoría, que obliga a los equipos a brindar sesiones de práctica a pilotos novatos.

De esta manera, Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica libre, programada para las 19 (hora argentina), donde comenzará su preparación al volante del Alpine para afrontar el resto del Gran Premio.

Por qué Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre

La ausencia del argentino en el primer entrenamiento responde a una disposición reglamentaria de la Fórmula 1, que establece que las escuderías deben otorgar oportunidades de participación a pilotos con escasa experiencia en la máxima categoría.

En esta oportunidad, Alpine eligió a Gabriele Minì para conducir el monoplaza de Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos.

El italiano, integrante del programa de jóvenes pilotos de la escudería, tendrá la posibilidad de sumar kilómetros en un fin de semana oficial de Fórmula 1.

La primera práctica libre comenzará a las 15.30 (hora argentina), mientras que Franco deberá esperar hasta la segunda sesión para recuperar su lugar.

A qué hora vuelve a correr Franco Colapinto en México

Después de ceder su monoplaza en el primer ensayo, Franco Colapinto regresará a la pista este viernes desde las 19, cuando se dispute la segunda práctica libre del Gran Premio de México.

Será una sesión importante para el argentino, ya que tendrá que aprovechar el tiempo disponible para evaluar el comportamiento de su Alpine y trabajar en la puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México, será el escenario de un nuevo desafío para el piloto nacional, que buscará conseguir un resultado positivo en la recta final de la temporada.

Fórmula 1: horarios de las prácticas del GP de México

La actividad de este viernes 30 de octubre tendrá el siguiente cronograma, en horarios de Argentina:

15.30: Primera práctica libre, con Gabriele Minì en el Alpine de Colapinto.

Primera práctica libre, con Gabriele Minì en el Alpine de Colapinto. 19.00: Segunda práctica libre, con el regreso de Franco Colapinto.

Dónde ver el GP de México de Fórmula 1 en vivo

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera del Gran Premio de México podrán seguirse a través de las señales de ESPN y Fox Sports, además de la plataforma de streaming Disney+.

De esta manera, Franco Colapinto tendrá un comienzo diferente en el GP de México, pero volverá a ponerse al volante de su Alpine durante la segunda sesión del viernes.

Con menos tiempo de entrenamiento que otros pilotos, el argentino buscará aprovechar cada minuto en pista para llegar en las mejores condiciones a la clasificación y a la carrera del fin de semana.