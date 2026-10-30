Macri aseguró que no hay avances en un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza para 2027

El expresidente afirmó que las negociaciones entre ambos espacios están estancadas. La definición se conoció durante un evento solidario organizado por María Eugenia Vidal, mientras continúan las diferencias por el armado territorial y la estrategia política.

Hoy 10:23

El expresidente Mauricio Macri aseguró que las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para alcanzar un eventual acuerdo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027 no registraron avances.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultado por los periodistas sobre el estado de las negociaciones, Macri respondió: “No han avanzado nada”. La declaración se produjo durante el evento solidario anual de la Fundación Hacemos!, organizado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.

El exmandatario hizo referencia a los encuentros que mantienen representantes de ambos espacios en la Casa Rosada. Por el PRO participan el diputado nacional Fernando de Andreis y el jefe del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. En representación del Gobierno intervienen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los dirigentes Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Las reuniones se realizan aproximadamente cada dos semanas y buscan ordenar la relación política y legislativa entre ambos sectores. Sin embargo, hasta el momento no se tradujeron en una mesa formal para definir una alianza electoral.

Uno de los principales puntos de desacuerdo está relacionado con el armado territorial. El PRO pretende preservar los distritos que gobierna, mientras que La Libertad Avanza busca fortalecer su propia estructura y competir en aquellos lugares donde considera que puede crecer.

La situación también tiene como escenario de tensión a la Ciudad de Buenos Aires, donde existen diferencias entre Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sobre cuestiones de gestión y el futuro político del distrito.

El respaldo legislativo del PRO al Gobierno tampoco implica, por ahora, un compromiso electoral. Aunque el partido acompañó distintas iniciativas del oficialismo, mantiene diferencias en asuntos como el Presupuesto 2027, los fondos destinados a Discapacidad y la posible eliminación de las elecciones primarias (PASO).

Durante el mismo encuentro, Mauricio Macri cuestionó el clima de confrontación política en torno al debate presupuestario y reclamó que la dirigencia concentre sus esfuerzos en atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

“En la Argentina estamos debatiendo si déficit fiscal sí o no, si sigue uno o sigue el otro, y el presupuesto, en vez de ser un lugar de unión de los argentinos, donde decimos ‘nuestros escasos recursos los vamos a poner en el lugar que corresponde’, es una guerra, una batalla”, expresó.

Además, sostuvo que no tiene sentido anticipar la discusión sobre quién conducirá el país dentro de un año si no se priorizan los problemas de la sociedad.