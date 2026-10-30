Juraron los nuevos concejales de Añatuya y el Frente Cívico se quedó con la presidencia

En una jornada marcada por la renovación institucional, asumieron los ediles para el período 2026-2030. Daniela Jauande fue elegida como la titular del cuerpo.

Hoy 11:08

En una concurrida Sesión Especial en el Concejo Deliberante, este jueves se llevó a cabo el recambio institucional que dio inicio al período legislativo 2026-2030. La jornada comenzó pasadas las 8:30 con un marco de fuerte acompañamiento militante, familiar e institucional, donde primero se despidió a los ediles salientes y luego prestaran juramento los nuevos representantes de la ciudad.

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El momento político relevante de la sesión llegó al definirse las autoridades de la mesa directiva: la Lic. Daniela Jauande (Frente Cívico) fue designada como nueva Presidenta del Concejo. La acompañarán en la conducción el Dr. Hugo Vega (Frente Cívico) como Vicepresidente Primero y la Dra. María Cecilia Campos Tiberi (La Libertad Avanza) en la Vicepresidencia Segunda.

Un recinto plural

El nuevo recinto reflejará la pluralidad de las urnas con representantes de distintos espacios políticos:

Frente Cívico: Daniela Jauande, José Gómez, Susana Corvalán, Hugo Vega, Alejandra Castillo y Lucas Corbetta.

Partido Justicialista: Ramón Vargas, Cristina Albarracín y Silvia Recchia.

Unidad Popular (colectora PJ): Huilén Toranzo.

Bases Populares (colectora PJ): Carlos Rodríguez.

La Libertad Avanza: María Cecilia Campos Tiberi.

Fuerte respaldo político

El acto institucional contó con la presencia de destacadas figuras de la política local y provincial, entre ellos el intendente municipal, Dr. Julio Ernesto Castro; la senadora nacional Elia Esther "Chiqui" Moreno; y la diputada provincial María Eugenia Coppede.

Tras el cierre de los juramentos y la elección de autoridades, se confirmó que en la próxima reunión del Concejo Deliberante se determinarán los días y horarios de las sesiones ordinarias, además de la distribución de los ediles en las distintas comisiones internas de trabajo.