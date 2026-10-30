El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 30 de octubre: se espera una máxima de 30°C y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas agradables durante la mañana y una máxima de 30°C por la tarde. Para el sábado se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de hasta el 70%.

Hoy 01:35

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 30 de octubre una jornada cálida en Santiago del Estero, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 30°C, acompañada de cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada se espera un cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 17°C, mientras que por la mañana las condiciones mejorarán parcialmente, con una temperatura de 22°C y vientos del sector norte de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde llegará el momento más caluroso de la jornada, cuando el termómetro alcance los 30°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 24°C, con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de lluvias y vientos leves del noreste.

Cómo estará el tiempo el sábado en Santiago del Estero

Para el sábado 31 de octubre, el SMN prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con una mínima de 18°C y una máxima de 30°C, además de la posibilidad de tormentas durante la segunda mitad del día.

Durante la madrugada y la mañana se espera cielo entre algo y mayormente nublado, con temperaturas de 18°C y 26°C, respectivamente. Las probabilidades de precipitaciones serán bajas en las primeras horas.

Sin embargo, durante la tarde y la noche se pronostican tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%. Además, para la tarde se prevén vientos del norte de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, Santiago del Estero cerrará la semana laboral con temperaturas elevadas y condiciones relativamente estables, mientras que el sábado podría presentar un escenario de mayor inestabilidad, especialmente durante la tarde y la noche.