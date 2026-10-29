El último deseo de Patrick Stewart antes de morir: qué le pidió a su familia

Tras la muerte del reconocido actor de X-Men y Star Trek, sus allegados difundieron un pedido especial para quienes quieran rendirle homenaje. Las donaciones serán destinadas a organizaciones que trabajan en la investigación y el acompañamiento de personas con Alzheimer.

Hoy 21:49

La muerte de Patrick Stewart, a los 86 años, dejó un profundo pesar en el mundo del espectáculo. En medio de las despedidas, su familia compartió una solicitud especial para quienes deseen recordar al reconocido actor británico: en lugar de enviar flores, realizar donaciones a instituciones dedicadas a combatir el Alzheimer.

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El pedido fue difundido en el comunicado con el que sus allegados anunciaron su fallecimiento. Allí explicaron que los aportes conmemorativos podrán destinarse al Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund, un centro dedicado a investigar esta enfermedad y otros trastornos neurodegenerativos, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de tratamientos más efectivos.

La solicitud está relacionada con el cuadro de salud que atravesó el intérprete de Jean-Luc Picard en Star Trek y del profesor Charles Xavier en X-Men. Según informó su familia, Stewart enfrentó un breve proceso de enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy antes de morir en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus seres queridos.

La institución elegida desarrolla proyectos científicos, financia becas para investigadores y promueve actividades de concientización y educación. De esta manera, las contribuciones buscan transformar el homenaje al actor en un aporte para quienes trabajan en la investigación de estas patologías.

Además, la familia mencionó a la Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources, otra organización sin fines de lucro que brinda orientación, recursos educativos y acompañamiento a personas diagnosticadas con Alzheimer, sus familiares y cuidadores.

A través de este pedido, los allegados de Patrick Stewart buscaron que el recuerdo del actor también sirva para visibilizar la lucha contra el Alzheimer y respaldar a quienes trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.