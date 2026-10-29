Asumieron los 12 concejales electos y se prepara la asunción de Mario Benavente en la Capital

El Concejo Deliberante de Santiago del Estero renovó su composición con la incorporación de los 12 ediles elegidos en los últimos comicios municipales. En tanto, el sábado se realizará el acto de asunción del nuevo intendente de la ciudad.

Hoy 19:36

El Concejo Deliberante de la Capital concretó la incorporación de los 12 concejales electos en las últimas elecciones municipales, en el marco de una sesión en la que los representantes prestaron juramento y quedaron formalmente habilitados para iniciar sus respectivos mandatos.

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La renovación del cuerpo legislativo forma parte del proceso institucional que se puso en marcha luego de los comicios municipales del pasado 2 de agosto, cuando los santiagueños eligieron a sus representantes para el nuevo período de gobierno.

Con la asunción de los ediles, quedó conformada la nueva integración del órgano legislativo municipal, que tendrá a su cargo el tratamiento de proyectos, ordenanzas y distintas iniciativas vinculadas con el funcionamiento de la ciudad.

Por otra parte, la atención estará puesta este sábado 31 de octubre en la asunción de Mario Benavente, quien prestará juramento como nuevo intendente de la Capital y quedará al frente del Departamento Ejecutivo Municipal.

De esta manera, con la renovación del Concejo Deliberante y el próximo cambio de autoridades en el Ejecutivo, Santiago del Estero completará el proceso de recambio institucional surgido de las últimas elecciones municipales.