Inauguraron un Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica para fortalecer la formación médica en Santiago del Estero

El Consejo Médico puso en funcionamiento un espacio de capacitación de posgrado que permitirá a médicos y residentes entrenarse mediante prácticas simuladas.

Hoy 20:08

Santiago del Estero cuenta con un nuevo Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica de Posgrado, un espacio destinado a fortalecer la formación de médicos y residentes mediante prácticas que permiten desarrollar habilidades y competencias en entornos controlados, antes de intervenir en situaciones reales con pacientes.

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La inauguración estuvo a cargo del Consejo Médico de Santiago del Estero y contó con el acompañamiento del Gobierno provincial, a través de un convenio de cooperación técnica y fortalecimiento institucional con el Ministerio de Salud, que permitirá incorporar la simulación clínica y quirúrgica a los programas de residencias médicas.

Del acto participaron la ministra de Salud, Natividad Nassif, en representación del gobernador Elías Suárez; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el presidente del Consejo Médico, David Jarma; y el titular del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas, Mauricio Eskinazi. También asistieron autoridades universitarias, representantes de entidades profesionales, directores de hospitales, especialistas y residentes.

Durante la presentación, David Jarma destacó la importancia de contar con esta herramienta para que los profesionales puedan entrenarse en entornos seguros, desarrollar destrezas técnicas y fortalecer capacidades vinculadas con el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de situaciones complejas.

En ese sentido, explicó que la simulación permite adquirir y evaluar competencias antes de asumir responsabilidades asistenciales, lo que contribuye a jerarquizar la formación médica y mejorar la calidad de los servicios de salud.

Por su parte, Mauricio Eskinazi valoró la articulación entre el Estado y las instituciones profesionales, así como la incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza médica. También cuestionó las recientes críticas del Gobierno nacional hacia las entidades médicas, al considerar que desconocen y desvalorizan el trabajo que realizan en favor de la salud pública y el bienestar de la comunidad.

El respaldo del Gobierno provincial a la formación médica

Durante su intervención, Natividad Nassif transmitió el saludo del gobernador Elías Suárez y señaló que la puesta en marcha del centro forma parte de una política provincial orientada al fortalecimiento de la educación, la formación de recursos humanos y el desarrollo de una red sanitaria integrada, con incorporación de tecnología e innovación.

La ministra destacó que este espacio ampliará las posibilidades de capacitación en Santiago del Estero, evitando que los profesionales deban trasladarse a otras provincias para acceder a determinadas instancias de formación. Además, consideró que la infraestructura permitirá posicionar a la provincia como una alternativa para residentes de distintos puntos del país.

Asimismo, Nassif reafirmó la decisión del Gobierno provincial de sostener con recursos propios el sistema de residencias médicas, frente al retiro del financiamiento nacional destinado a la formación de estos profesionales. De esta manera, remarcó la importancia de garantizar oportunidades de especialización y fortalecer los equipos sanitarios para responder a las necesidades de la población.

El Centro contará con un programa de capacitación coordinado por los doctores Sergio Scrimini y María José Esperguín Olmos, quienes estarán a cargo de impulsar las actividades formativas y las instancias de entrenamiento mediante simulación clínica y quirúrgica.