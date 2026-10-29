Santiago del Estero se suma a la novena de oración por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina

La convocatoria comenzará este viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre. Habrá transmisiones en vivo todas las noches, de 21 a 21.45, a través del canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina.

Hoy 20:44

La Iglesia Católica convocó a las comunidades de Santiago del Estero a participar de una novena de oración que se desarrollará desde este viernes 30 de octubre hasta el 7 de noviembre, como preparación espiritual para la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

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La iniciativa, impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), propone nueve jornadas de encuentro, reflexión y oración para acompañar la llegada del Pontífice y reunir a los fieles de distintos puntos del país.

Bajo el lema "Amor que se hace presencia: la alegría de visitar y recibir", la propuesta contará con transmisiones diarias en vivo, de 21 a 21.45, a través del canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina. La convocatoria está abierta a quienes deseen participar individualmente, en familia o junto con sus comunidades parroquiales.

La invitación del Arzobispado de Santiago del Estero

En Santiago del Estero, el Arzobispado extendió la invitación a los distintos espacios eclesiales para que se sumen a esta preparación, teniendo en cuenta el significado de la provincia como sede primada de la Iglesia Católica en Argentina.

La propuesta contempla que parroquias, templos, escuelas y comunidades incorporen el logo y el lema de la visita papal en sus espacios físicos y plataformas digitales, con el objetivo de expresar la expectativa y la alegría por la llegada del Santo Padre.

La novena estará animada por distintas comisiones episcopales, que tendrán a su cargo cada una de las jornadas. De esta manera, se buscará incorporar las diferentes realidades de la Iglesia argentina y promover una oración compartida en todo el territorio nacional.

Cuándo será la visita del papa León XIV a la Argentina

La novena forma parte de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. El acontecimiento tendrá como lema pastoral "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien".

Para acompañar la difusión de la visita, la organización también puso a disposición un kit de comunicación con imágenes oficiales y materiales destinados a redes sociales, carteleras, templos y otros espacios comunitarios.

La intención es que la expectativa por la llegada del Pontífice alcance a las comunidades de todo el país y que los fieles puedan vivir este acontecimiento a través de la oración, el encuentro y la participación.