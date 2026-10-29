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Presentarán un libro sobre la historia de Las Termas de Río Hondo

La obra reconstruye el recorrido histórico de la ciudad y el departamento Río Hondo, desde sus primeros poblamientos hasta su consolidación como destino turístico. La presentación será este viernes 30 de octubre, a las 19, en el Centro Cultural General San Martín.

Hoy 21:57
Libro Termas

Este viernes 30 de octubre, a las 19, se presentará en el Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo el libro Historia de Las Termas de Río Hondo. De la historia natural y los primeros poblamientos a la ciudad termal contemporánea, una obra que reúne varios años de investigación sobre el pasado de la ciudad y el departamento Río Hondo.

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El trabajo fue desarrollado de manera conjunta entre la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), con el objetivo de reconstruir los distintos procesos históricos, sociales y territoriales que dieron forma a la actual ciudad termal.

La publicación propone un recorrido que comienza con la historia natural de la región, el registro paleontológico y las primeras ocupaciones humanas. También aborda las sociedades prehispánicas, el período colonial, el Camino Real, la organización territorial y los procesos de institucionalización y modernización del siglo XIX. A su vez, dedica capítulos al desarrollo urbano durante el siglo XX, la hotelería, el turismo, las políticas públicas, la construcción del Dique Frontal y las transformaciones sociales que consolidaron a Las Termas como destino turístico.

Para llevar adelante la investigación se consultaron archivos, bibliotecas, organismos públicos y colecciones particulares. El trabajo incluyó legislación, registros administrativos, prensa histórica, cartografía, fotografías y bibliografía especializada. También se realizaron entrevistas y encuentros con vecinos y familias que aportaron recuerdos, documentos y archivos personales para ampliar y contrastar la información.

El proyecto tuvo su origen en una iniciativa impulsada en 2019 por el municipio y continuó mediante distintas etapas de articulación con la UNSE, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, la Licenciatura en Historia y el equipo Historia UNSE.

La coordinación general estuvo a cargo de la Mg. Adriana Virginia Medina y el Lic. Alejandro Yocca. Los cinco capítulos fueron escritos por María Evangelina Isac, María Rosa Olivera, María Eugenia Hernández Reimundi, Olga Karina Roldán y Pablo Ramón Cabrera. En tanto, la edición estuvo a cargo de Bellas Alas Editorial.

La presentación contará con la participación de la Dra. Paula Cánepa, el Dr. Jorge A. Mukdise, la Téc. Vilma Díaz, la Mg. Adriana Medina y el Lic. Alejandro Yocca.

La publicación representa un aporte a la reconstrucción de la memoria histórica de la ciudad y, al mismo tiempo, busca abrir nuevas líneas de investigación. Sus impulsores destacaron que todavía quedan documentos por localizar, fotografías por identificar y testimonios por recuperar, por lo que el libro también pretende convertirse en una invitación a los vecinos para seguir aportando a la historia de Las Termas de Río Hondo.

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