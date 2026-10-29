River tomó una tajante decisión antes del Superclásico y se suspendió la conferencia conjunta con Boca

El Millonario informó que no enviará representantes al encuentro organizado por la Liga Profesional para este viernes. La determinación llegó después de su rechazo al nuevo formato del torneo para 2027 y en medio de las diferencias con la AFA.

Hoy 22:22

La previa del Superclásico entre Boca y River sumó un nuevo capítulo de tensión fuera de la cancha. Este jueves, el club de Núñez tomó la decisión de no participar de la conferencia de prensa conjunta que estaba prevista para este viernes, una determinación que provocó la suspensión del encuentro organizado por la Liga Profesional.

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La noticia se conoció pocas horas después de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la que River fue el único club que votó en contra del nuevo formato de competencia aprobado para la temporada 2027.

Durante la tarde comenzaron a circular versiones sobre la posibilidad de que el Millonario no enviara a sus representantes. Finalmente, la institución notificó formalmente a la Liga Profesional que no asistiría al evento.

River no enviará representantes y se suspendió la conferencia

La actividad estaba organizada para reunir a los capitanes de Boca y River frente a los medios de comunicación, como sucede habitualmente antes de cada Superclásico.

En esta oportunidad, Gonzalo Montiel era el futbolista que iba a representar al Millonario, mientras que por el lado del Xeneize estaba prevista la participación de Leandro Paredes.

Desde Boca habían manifestado su disposición a participar del encuentro, e incluso el entrenador Rodolfo Arruabarrena se encontraba disponible para asistir.

Sin embargo, ante la ausencia confirmada de River, la organización resolvió suspender la conferencia de prensa, por lo que los protagonistas no compartirán el tradicional contacto con los periodistas antes del partido.

El conflicto con la AFA y el rechazo al torneo de 2027

La decisión de River se produjo en una jornada marcada por importantes diferencias entre la dirigencia millonaria y las autoridades del fútbol argentino.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo, River votó en contra de la modificación del campeonato de Primera División para 2027, que mantendrá la participación de 30 equipos y eliminará la división en zonas.

La institución considera que el nuevo esquema representa una modificación insuficiente y que resulta necesario avanzar hacia una reducción progresiva de la cantidad de clubes en la máxima categoría.

Tras el encuentro, el presidente de River, Stefano Di Carlo, explicó públicamente los motivos del rechazo y confirmó que trabajan junto a Estudiantes de La Plata en una propuesta alternativa.

"Expresamos que no acompañábamos el proyecto porque es una leve mejora cosmética que no resuelve el problema de fondo", manifestó el dirigente.

Además, cuestionó que determinadas modificaciones no se hayan implementado anteriormente y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de competencia diferente.

"Estamos construyendo un camino junto a Estudiantes para hacer algo gradual e ir hacia un formato más normal", agregó.

Di Carlo negó que River haya propuesto diez descensos

En medio de las discusiones por la reorganización del campeonato, también surgieron versiones que indicaban que River había impulsado un sistema con diez descensos directos para reducir rápidamente la cantidad de participantes.

Sin embargo, Stefano Di Carlo desmintió categóricamente esa información y aclaró que la postura institucional apunta a desarrollar una transformación progresiva del formato de competencia.

El presidente millonario insistió en que los cambios aprobados no solucionan los problemas estructurales que, desde la perspectiva del club, afectan a la organización del fútbol argentino.

Un Superclásico que comenzó a jugarse fuera de la cancha

La suspensión de la conferencia se suma a una previa que ya venía marcada por las discusiones en torno a los arbitrajes y las diferencias institucionales entre River y la AFA.

En los últimos días, desde el entorno millonario surgieron cuestionamientos por decisiones arbitrales recientes, mientras que el entrenador Leonardo Ponzio también se refirió a la necesidad de que los jueces pasen inadvertidos durante los encuentros.

Con este escenario, Boca y River se preparan para enfrentarse este domingo en La Bombonera, en un partido correspondiente al Torneo Clausura que concentra una enorme expectativa deportiva.

Mientras los entrenadores terminan de definir sus formaciones, la decisión de River de ausentarse de la conferencia conjunta agregó un nuevo foco de atención a un Superclásico que ya comenzó a generar repercusiones antes del pitazo inicial.