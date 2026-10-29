Caso Fürth: restituyeron dos vehículos a clientes denunciantes tras un acuerdo con la concesionaria

El abogado querellante Dante Basbús confirmó que la concesionaria restituyó dos vehículos a sus representados tras un acuerdo privado. Además, durante una entrevista en vivo con Noticiero 7, surgieron versiones sobre un posible cambio de titulares en la empresa.

Hoy 22:57

La causa judicial que involucra a Fürth Automotores registró una nueva novedad: dos clientes denunciantes recuperaron sus vehículos luego de que la concesionaria cumpliera con un acuerdo privado. Así lo confirmó el abogado querellante Dante Basbús, quien aseguró que este jueves 29 de octubre se concretó íntegramente la restitución de las unidades reclamadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hemos podido llegar a un acuerdo con la gente de Fürth Automotores, que en el día de la fecha ha sido íntegramente satisfecho luego de cuatro meses de pleito”, expresó el letrado. Además, explicó que sus representados habían solicitado la devolución de los rodados y que, tras cumplirse los términos pactados, quedaron satisfechos con la solución alcanzada.

Según detalló Basbús, uno de los reclamos estaba relacionado con una Volkswagen Taos, cuyo precio había sido abonado en su totalidad mediante una transferencia bancaria en febrero de 2025. El segundo caso correspondía a una Volkswagen Nivus, entregada en mayo de este año a cambio de una T-Cross, que había sido recibida como parte de pago. De acuerdo con el abogado, esta última operación no contó con la entrega de un recibo.

El representante de los damnificados señaló que ambas operaciones fueron concertadas con Matías Llado, exintegrante de la concesionaria que se encuentra imputado y detenido en el marco de la investigación. También sostuvo que el acusado reconoció los hechos durante su declaración indagatoria, una circunstancia que, según explicó, facilitó la acreditación de las operaciones denunciadas.

El abogado agregó que, al asumir la representación de los clientes, una de las primeras medidas fue realizar un acta notarial en las instalaciones de la empresa para constatar la situación de los vehículos e intimar a la concesionaria. También mencionó que debieron reunir testimonios y otros elementos para acreditar las operaciones, entre ellos la declaración de una persona que retiró de la firma la Nivus y posteriormente la revendió.

Durante la entrevista también se refirió a la cantidad de damnificados que, hasta el momento, se encuentran formalmente incorporados a la causa. Ante la consulta periodística, sostuvo que no existen otros denunciantes debidamente acreditados en el expediente por fuera de los que representa, y recordó que en el proceso intervienen dos querellas.

Por otra parte, durante el programa se planteó la posibilidad de que la concesionaria tenga nuevos titulares y que capitales provenientes de Tucumán se encuentren detrás de un eventual cambio de propiedad. Como referencia, se mencionó que durante los últimos días personal de la empresa habría viajado a esa provincia para participar de una capacitación. Sin embargo, se trata de información que fue presentada en términos potenciales y cuya confirmación no surgió de la entrevista.

La restitución de los dos vehículos representa una resolución favorable para los clientes representados por Dante Basbús, aunque no implica el cierre de la investigación penal, en la que todavía hay otros imputados involucrados, entre ellos Analía Montoya y Diego Spertino. Los detalles del acuerdo, las operaciones denunciadas y las novedades sobre la situación de la concesionaria fueron abordados por el abogado querellante durante una charla en vivo con Noticiero 7.