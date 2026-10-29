Justo Molina Areal anticipó cómo será su gestión al frente del Consejo Deliberante: “Queremos modernizarlo y digitalizarlo”

El flamante presidente del cuerpo legislativo capitalino habló sobre los desafíos de los próximos cuatro años, la prestación de servicios municipales y los cambios que buscará implementar para acercar el Concejo a los vecinos.

Hoy 21:26

Tras asumir como presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Justo Molina Areal anticipó algunos de los principales objetivos que buscará impulsar durante los próximos cuatro años. Entre sus prioridades, destacó la necesidad de modernizar y digitalizar completamente el cuerpo legislativo, además de facilitar el acceso de los vecinos a las reuniones, disposiciones y decisiones que se adopten.

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Luego de la sesión en la que quedaron formalmente incorporados los 12 concejales electos y se definieron las nuevas autoridades del organismo, Molina Areal expresó su satisfacción por asumir esta responsabilidad y consideró que representa el cierre de una extensa trayectoria política.

“Estoy bastante contento. Es, si se quiere, el broche de oro de una larga carrera política que se ve aquí trasuntado en los resultados”, manifestó al referirse a su designación.

En esa línea, sostuvo que el objetivo será trabajar desde el ámbito legislativo para acompañar el desarrollo de la ciudad. “A encarar el trabajo desde el cuerpo legislativo, a ayudar a la Municipalidad para que tenga un crecimiento armónico constante y que todo sea por el bien del pueblo de Santiago del Estero”, señaló.

Los desafíos para los próximos cuatro años

Al ser consultado sobre los principales desafíos que tendrá la gestión municipal durante el nuevo período, Molina Areal puso el foco en la prestación de los servicios públicos y la necesidad de mantener una mejora constante.

“Siempre la prestación de servicios es un reto en forma permanente, que exige no bajar los brazos y mejorar de cualquier forma para que todo sea en beneficio de la gente de la ciudad”, sostuvo.

El flamante titular del Concejo consideró que el trabajo legislativo deberá acompañar las necesidades de la comunidad y contribuir al funcionamiento de los servicios que brinda el municipio.

La digitalización, uno de los objetivos de su gestión

Uno de los principales anuncios de Molina Areal estuvo relacionado con la transformación del funcionamiento interno del Concejo Deliberante. En ese sentido, adelantó que buscará seguir una línea de trabajo vinculada con la modernización que propone el intendente electo, Mario Benavente.

“Yo quiero del Concejo Deliberante, un poco siguiendo la impronta que quiere darle el ingeniero Benavente a la Municipalidad, tratar de modernizar el Concejo, digitalizarlo completamente”, explicó.

Además, planteó que las actividades legislativas y las decisiones que se adopten deben estar al alcance de todos los vecinos, para garantizar mayor transparencia y acceso a la información pública.

“Que el Concejo, en sus reuniones y en las disposiciones que tome, esté a mano de la gente de la ciudad y sea una biblioteca permanente para que podamos desarrollarnos con eficiencia”, concluyó.

De esta manera, la modernización tecnológica, el acceso a la información y el acompañamiento al desarrollo de la ciudad aparecen entre los principales ejes que Justo Molina Areal buscará impulsar durante su gestión como presidente del Concejo Deliberante capitalino.