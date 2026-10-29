Ruta 34: un camión municipal provocó un choque en cadena y dos menores terminaron en el hospital

El accidente ocurrió este jueves entre Colonia Dora y Herrera, en un sector donde se realizan obras viales. Los niños fueron trasladados al hospital zonal y se encuentran fuera de peligro.

Hoy 18:54

Un choque en cadena se registró este jueves sobre la Ruta Nacional 34, entre Colonia Dora y Herrera, donde un camión municipal impactó contra un automóvil que, a raíz del golpe, terminó chocando contra otro vehículo detenido por las restricciones en la calzada.

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El siniestro ocurrió en un tramo donde se llevan adelante trabajos de bacheo y pavimentación, una situación que obliga a los conductores a circular con precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.

De acuerdo con los primeros datos, el camión embistió desde atrás a un automóvil en el que viajaba una familia. Por la fuerza del impacto, el rodado fue desplazado hacia adelante y colisionó contra otro vehículo que aguardaba detenido unos metros más adelante.

Como consecuencia del choque múltiple, dos menores de edad que viajaban en los asientos traseros del automóvil debieron recibir asistencia médica y fueron trasladados de urgencia en una ambulancia desde Herrera hacia el hospital zonal de Colonia Dora.

Afortunadamente, los niños no presentaban lesiones de gravedad y se encontraban fuera de peligro, pese a la violencia del impacto y los importantes daños materiales registrados en los vehículos involucrados.

En el lugar trabajó personal de la Policía Vial del cruce de Colonia Dora, que intervino para ordenar la circulación. El tránsito permanecía asistido y parcialmente restringido debido a las obras que se ejecutan sobre ese tramo de la ruta.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron el pedido de circular con máxima precaución por la Ruta Nacional 34, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabaja en la calzada.