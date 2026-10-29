Tragedia ferroviaria en España: encontraron muerto a Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido

El hombre de 51 años era buscado desde el accidente de trenes ocurrido en Toledo. Vivía en España desde 2002 y viajaba por motivos laborales cuando se produjo el trágico choque.

Hoy 18:30

La búsqueda de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de trenes en España, tuvo el peor desenlace. Este jueves 29 de octubre se confirmó el hallazgo de su cuerpo entre las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

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La noticia fue confirmada por el reconocido diseñador Roberto Piazza, amigo de Randazzo, luego de horas de incertidumbre y desesperación por parte de sus familiares y allegados, quienes habían impulsado una intensa búsqueda para conocer su paradero.

Randazzo residía en España desde 2002 y, al momento del accidente, realizaba un viaje habitual por cuestiones laborales desde Madrid hacia Sevilla. Se trasladaba en una formación de alta velocidad que terminó involucrada en la tragedia ferroviaria.

La desesperada búsqueda de su familia

Desde que se conoció el accidente, los familiares del argentino habían comenzado una campaña para localizarlo, debido a que no lograban establecer contacto con él.

Su primo hermano, Rafael García Junicol, había solicitado públicamente colaboración para obtener información sobre su situación. La preocupación aumentó al confirmarse que Randazzo viajaba en el vagón número ocho de una de las formaciones involucradas.

Su pareja también había difundido mensajes en las redes sociales para pedir ayuda y conseguir datos que permitieran encontrarlo.

Finalmente, este jueves se conoció la noticia de su fallecimiento, que puso fin a la angustiante búsqueda.

Una tragedia ferroviaria que conmociona a España

El accidente ocurrió en Toledo, donde dos trenes de alta velocidad protagonizaron una violenta colisión que provocó decenas de víctimas fatales y numerosos heridos.

Según la información difundida sobre el siniestro, las formaciones pertenecían a las empresas Renfe e Iryo, que prestaban servicios ferroviarios de pasajeros.

La tragedia también tuvo consecuencias para ciudadanos argentinos. Además de Randazzo, se confirmó el fallecimiento de Ana Martina Conte Grand, una argentina de 32 años oriunda de San Juan, quien también viajaba en uno de los trenes involucrados.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del choque, la confirmación de la muerte de Randazzo suma una nueva víctima argentina a una de las tragedias ferroviarias más graves registradas en España.