Asumen los 12 concejales electos y se prepara la asunción de Mario Benavente en la Capital

El Concejo Deliberante capitalino convocó a una sesión extraordinaria para este jueves a las 18. También se definirá la conducción del cuerpo y se fijó para el sábado a las 10 el juramento de Mario Benavente como nuevo intendente de la Capital.

Hoy 18:32

El Concejo Deliberante de Santiago del Estero realizará este jueves una sesión extraordinaria a las 18, en la que asumirán los 12 concejales electos en los comicios municipales del pasado 2 de agosto. La convocatoria fue formalizada mediante un decreto firmado por el presidente del cuerpo, Humberto Santillán.

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De acuerdo con el orden del día, los ediles deberán analizar la validez de los títulos de sus integrantes, prestar juramento para iniciar sus mandatos y elegir a las nuevas autoridades del Concejo. Además, está prevista la toma de juramento al intendente electo de la Capital, Mario Benavente.

Sin embargo, después de la elección de las autoridades del cuerpo, los concejales pasarán a un cuarto intermedio hasta el sábado 31 de octubre, a las 10, cuando Benavente concurrirá al recinto para prestar juramento y asumir formalmente como jefe del Ejecutivo municipal.

El decreto establece que los nuevos concejales comenzarán sus períodos el 31 de octubre de 2026, conforme a las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante.

La resolución también dispone la notificación formal a los ediles electos y el envío de una copia al Departamento Ejecutivo Municipal. El documento lleva, además, la firma del secretario parlamentario, Santiago Cisneros.