Caputo aseguró que las inversiones del RIGI darán previsibilidad cambiaria y destacó proyectos por US$210.000 millones

El ministro de Economía participó de una ronda de negocios en Rosario y afirmó que el régimen ya reúne 48 iniciativas presentadas. También destacó la participación de proveedores nacionales y anticipó nuevos encuentros en distintas provincias.

Hoy 18:29

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el impacto que espera el Gobierno de las inversiones previstas bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que el ingreso de divisas permitirá reducir las dificultades cambiarias que históricamente tuvo la Argentina.

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El funcionario realizó estas declaraciones durante la primera ronda de negocios del RIGI, desarrollada en Rosario, donde participaron inversores, compañías mineras, contratistas, pequeñas y medianas empresas y cámaras empresariales.

Durante su exposición, Caputo informó que hasta el momento se presentaron 48 proyectos por un monto cercano a los US$210.000 millones. Además, anticipó que se incorporarán nuevas iniciativas en los próximos meses, por lo que estimó que el volumen de inversiones continuará creciendo.

“Va a haber más proyectos entrando en los próximos meses, así que este número se va a agrandar. La previsibilidad ya da un flujo de inversiones asegurado para los próximos años”, sostuvo.

El ministro también hizo hincapié en el alcance federal del régimen y afirmó que empresas de distintas jurisdicciones participan de las oportunidades vinculadas con estos emprendimientos, incluso en provincias que no adhirieron formalmente al esquema. “Es un proyecto muy federal, todas las provincias lo sienten así”, expresó.

En cuanto a la distribución sectorial de las iniciativas, los datos del Ministerio de Economía indican que 21 proyectos corresponden a petróleo y gas, por US$158.110 millones, mientras que otros 18 están vinculados con la minería, por US$47.802 millones.

El resto se reparte entre cinco proyectos de energía eléctrica, por US$1.165 millones; dos de infraestructura, por US$689 millones; uno de tecnología, por US$1.341 millones; y uno de siderurgia, por US$286 millones.

Caputo vinculó el desarrollo de estas inversiones con la estabilidad económica y cambiaria. “La Argentina también tuvo siempre problemas con el tipo de cambio. Estas inversiones garantizan que ya no tengamos esas dificultades”, afirmó.

Por otra parte, señaló que las inversiones vinculadas al RIGI alcanzaron los US$7.700 millones en lo que va del año. Según explicó, ese flujo de recursos contribuirá a fortalecer la previsibilidad de la economía.

Tras el encuentro, el ministro destacó la posibilidad de conectar a las grandes empresas con proveedores locales para ampliar la participación de firmas argentinas en los proyectos. A través de sus redes sociales, indicó que el 82% de las inversiones de los proyectos RIGI en curso se canalizó mediante proveedores nacionales.

Finalmente, adelantó que el Gobierno continuará organizando rondas de negocios en distintas provincias para acercar a las empresas locales a los grandes emprendimientos de inversión y promover su participación en las iniciativas previstas.