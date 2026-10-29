Regatas representa a Santiago del Estero en el Torneo de Maxibásquet de Paraná

El conjunto santiagueño participa desde este jueves 29 de octubre y durante todo el fin de semana en el certamen que se desarrolla en Entre Ríos, con la presencia de equipos de distintos puntos del país.
El equipo de básquet de Regatas representará a Santiago del Estero en el Torneo de Maxibásquet, que comenzó este jueves 29 de octubre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y se extenderá durante todo el fin de semana.
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La delegación santiagueña viajó con el objetivo de competir y dejar en alto el nombre de la provincia en un certamen que reúne a jugadores veteranos de diferentes regiones del país.
El plantel de Regatas está integrado por Diego Llugdar, Ezequiel Nievas, Miguel Lobo, Iván Castillo, Daniel Anriquez, Eduardo Domínguez, Carlos Barrera, Ricardo Miranda y Rodolfo Cuestas.
El maxibásquet es una disciplina que permite a jugadores de distintas categorías de edad continuar vinculados a la competencia, combinando la pasión por el deporte con el compañerismo y la camaradería entre los participantes.
Durante las jornadas del torneo, el conjunto santiagueño buscará alcanzar una destacada actuación frente a equipos de otros puntos del país, en una experiencia que también permitirá fortalecer los vínculos deportivos.
Con entusiasmo y compromiso, Regatas afronta este nuevo desafío deportivo con la ilusión de representar de la mejor manera a Santiago del Estero en una competencia que celebra la vigencia y la pasión por el básquet.