Regatas representa a Santiago del Estero en el Torneo de Maxibásquet de Paraná

El conjunto santiagueño participa desde este jueves 29 de octubre y durante todo el fin de semana en el certamen que se desarrolla en Entre Ríos, con la presencia de equipos de distintos puntos del país.

Hoy 18:12

El equipo de básquet de Regatas representará a Santiago del Estero en el Torneo de Maxibásquet, que comenzó este jueves 29 de octubre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y se extenderá durante todo el fin de semana.

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La delegación santiagueña viajó con el objetivo de competir y dejar en alto el nombre de la provincia en un certamen que reúne a jugadores veteranos de diferentes regiones del país.

El plantel de Regatas está integrado por Diego Llugdar, Ezequiel Nievas, Miguel Lobo, Iván Castillo, Daniel Anriquez, Eduardo Domínguez, Carlos Barrera, Ricardo Miranda y Rodolfo Cuestas.

El maxibásquet es una disciplina que permite a jugadores de distintas categorías de edad continuar vinculados a la competencia, combinando la pasión por el deporte con el compañerismo y la camaradería entre los participantes.

Durante las jornadas del torneo, el conjunto santiagueño buscará alcanzar una destacada actuación frente a equipos de otros puntos del país, en una experiencia que también permitirá fortalecer los vínculos deportivos.

Con entusiasmo y compromiso, Regatas afronta este nuevo desafío deportivo con la ilusión de representar de la mejor manera a Santiago del Estero en una competencia que celebra la vigencia y la pasión por el básquet.