Enzo Fernández palpitó el Superclásico con Boca: "En la Bombonera siempre pasan cosas"

El mediocampista de Manchester City reconoció el buen momento del Xeneize y destacó la jerarquía de Leandro Paredes. Sin embargo, confía en el Millonario para el duelo del domingo y aseguró que regresará al club de Núñez.

Hoy 17:55

A pocos días de una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, Enzo Fernández habló sobre el esperado enfrentamiento en La Bombonera y dejó declaraciones que despertaron la ilusión de los hinchas millonarios. El mediocampista de Manchester City no solo expresó su confianza en el equipo de Leonardo Ponzio, sino que también aseguró que tiene decidido regresar a River en el futuro.

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En una entrevista con Los Edul, el campeón del mundo con la Selección Argentina analizó el presente de ambos equipos y reconoció el buen nivel que atraviesa Boca, especialmente desde la llegada de Leandro Paredes.

Enzo Fernández confía en River para el Superclásico

Aunque actualmente desarrolla su carrera en el fútbol inglés, Fernández reconoció que sigue de cerca todo lo relacionado con River y que los enfrentamientos ante Boca continúan teniendo un significado especial para él.

"Siempre vivo el Superclásico, Boca está en un gran momento y Lea (Paredes) le está dando mucha jerarquía al equipo, pero River sabe que siempre en la Bombonera pasan cosas, le tengo fe", expresó el mediocampista.

Sus palabras llegaron en un momento de expectativa por el encuentro del domingo, en el que ambos equipos buscarán quedarse con una victoria fundamental en la recta final del Torneo Clausura.

Más allá de reconocer las virtudes del conjunto xeneize, Enzo dejó en claro que mantiene su confianza en River y en la posibilidad de conseguir un resultado positivo como visitante.

La promesa que ilusiona a los hinchas de River

Durante la misma entrevista, el futbolista de 25 años también habló sobre su futuro y sorprendió con una afirmación contundente sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta del Millonario.

"Yo sé que voy a volver, me hago cargo del archivo", aseguró Fernández, dejando abierta la puerta para un futuro regreso al club que lo vio consolidarse como profesional.

El mediocampista dejó River en julio de 2022, cuando tenía apenas 21 años, para comenzar su carrera en Europa. Hasta ese momento había disputado 53 partidos con la camiseta millonaria, en los que convirtió 12 goles y aportó 10 asistencias.

Su gran rendimiento le permitió dar el salto internacional y posteriormente convertirse en una pieza importante de la Selección Argentina.

Las apuestas con Davo Xeneize y un recuerdo de Messi

La charla también tuvo espacio para el humor. Fernández contó que suele realizar apuestas futbolísticas con el streamer Davo Xeneize y anticipó que posiblemente vuelvan a enfrentarse en una apuesta por el Superclásico.

"Todavía me debe una remera que le jugué en septiembre", comentó entre risas, en referencia al clásico entre Manchester City y Manchester United.

Por otra parte, el mediocampista recordó una de las últimas charlas con Lionel Messi en la Selección Argentina, antes de la final del Mundial frente a España.

"Nos dijo que seamos nosotros, que disfrutemos, que no le debemos nada a nadie", reveló sobre el mensaje que el capitán les transmitió a sus compañeros.

También reconoció que la despedida de Messi de la Selección le provocó una profunda emoción, debido a que creció admirándolo y siempre soñó con compartir una cancha con él.

El deseo de volver a vestir la camiseta millonaria

Mientras continúa su carrera en Manchester City, Enzo Fernández no pierde de vista lo que sucede en River. Su promesa de regresar en algún momento alimentó las expectativas de los simpatizantes, que todavía recuerdan su destacada etapa en Núñez.

Por ahora, el mediocampista seguirá al equipo desde Inglaterra, con la atención puesta en el Superclásico del domingo y la esperanza de que River consiga imponerse en La Bombonera.

Su mensaje fue claro: confía en el Millonario para enfrentar a Boca y está convencido de que, tarde o temprano, volverá a jugar en River.