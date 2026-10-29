La Iglesia convoca a una novena de oración para preparar la llegada del papa León XIV

La propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina se desarrollará del 30 de octubre al 7 de noviembre, con transmisiones diarias por YouTube.

Hoy 20:06

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a los fieles de todo el país a participar de una novena de oración en preparación para la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. La iniciativa se realizará entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, con el propósito de acompañar espiritualmente la llegada del Pontífice y promover la participación de las comunidades.

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Bajo el lema “Amor que se hace presencia: la alegría de visitar y recibir”, las jornadas tendrán transmisiones en vivo todos los días, de 21 a 21.45, a través del canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal.

La propuesta será animada por distintas comisiones episcopales, que estarán a cargo de cada jornada para reunir las intenciones y experiencias de las comunidades de la Iglesia que peregrina en la Argentina. La organización cuenta también con la colaboración del equipo de contenidos que trabaja en la preparación de la visita papal.

Desde la CEA invitaron a sumarse de manera individual, en familia y junto a las comunidades parroquiales, con el objetivo de compartir la oración y preparar el encuentro con el sucesor de Pedro.

La novena se enmarca en los preparativos para la llegada de León XIV, bajo el lema pastoral de la visita: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. La convocatoria propone vivir este tiempo desde la fe, la fraternidad y la alegría de recibir al Santo Padre.

En Santiago del Estero, la invitación se extiende a parroquias, instituciones educativas, templos y demás espacios eclesiales, para que puedan acompañar la iniciativa y difundir la identidad de la visita. La propuesta es que el logo y el lema estén presentes en carteleras, salones, redes sociales y otros ámbitos comunitarios.

La organización también puso a disposición un kit de comunicación con imágenes oficiales y materiales gráficos para facilitar la difusión de las actividades. Los recursos están destinados tanto a espacios físicos como a plataformas digitales y redes sociales.

De esta manera, la Iglesia busca que la preparación para la visita de León XIV llegue a las comunidades de todo el país y que la expectativa por su presencia se viva de manera compartida, más allá de las ciudades donde se desarrollen los principales encuentros.