El Museo Universitario de la Cultura celebra su primer aniversario en Santiago del Estero

El espacio de la Universidad Católica de Santiago del Estero cumple un año desde su inauguración.

Hoy 20:05

El Museo Universitario de la Cultura (MUC) de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) celebra este 29 de octubre su primer año de actividad, con un recorrido marcado por la incorporación de obras de artistas santiagueños, muestras, proyectos educativos y nuevas propuestas para acercar el patrimonio cultural a la comunidad.

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El museo funciona en la Biblioteca Central “Dr. Orestes Di Lullo” y surgió de una iniciativa impulsada por la artista Elda Munar, quien propuso integrar el arte a la vida cotidiana de la universidad y generar un espacio de encuentro entre las obras, los libros y el público.

Para concretar el proyecto, Munar, junto a otras tres artistas que integraron el Consejo Fundacional, convocó a 52 creadores que donaron sus obras para conformar la colección inicial. Con el acompañamiento institucional de la UCSE, comenzó entonces el trabajo de registro, catalogación y conservación de las piezas. La apertura oficial tuvo lugar el 29 de octubre de 2025.

Durante su primer año, el MUC desarrolló distintas actividades que lo incorporaron a la agenda cultural de la provincia. Participó de la Noche de los Museos, recibió la muestra “La Bohardilla”, vinculada a la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, y presentó una exposición dedicada a Mama Antula y San Francisco Solano, en conjunto con el Museo de Arte Sacro San Francisco Solano, durante los festejos por el aniversario de la universidad.

Otro de los hitos fue la incorporación de más de 60 obras de la grabadora santiagueña Rosa Comán, donadas por su familia. Las piezas se encuentran en proceso de preparación para una futura exhibición y constituyen un aporte al resguardo y la difusión del patrimonio artístico provincial.

El crecimiento institucional también permitió al museo acceder a nuevas instancias de formación. A través del proyecto “Expansión Viva”, fue seleccionado en una convocatoria de la Secretaría de Cultura de la Nación para participar, junto a otros 15 museos del país, de una capacitación en gestión y desarrollo de proyectos culturales dictada por Amigos del Bellas Artes.

En ese marco surgió “Inmersión Lado B”, una propuesta destinada a identificar y acompañar a niños con altas capacidades en el Colegio Hermano Hermas. La iniciativa contempla el trabajo conjunto con especialistas y organizaciones aliadas, y busca ampliar el vínculo entre las instituciones culturales y educativas.

Además, el proyecto “Expansión Viva” contempla nuevas acciones para acercar las colecciones a distintos públicos, entre ellas la participación de estudiantes y docentes en propuestas curatoriales, el desarrollo de experiencias accesibles y la posibilidad de trasladar obras a facultades y espacios públicos.

A doce meses de su apertura, el Museo Universitario de la Cultura busca consolidarse como un espacio de acceso al arte y de intercambio con la comunidad. Su primer aniversario marca una etapa de crecimiento para una iniciativa que apuesta a integrar la producción artística, la educación y la preservación del patrimonio santiagueño.