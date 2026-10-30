Familiares piden justicia tras atropello a peregrinos en Palpalá

Familiares de Eduardo Villarroel y Soledad Herebia exigen justicia tras ser atropellados mientras peregrinaban hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco.

Hoy 02:18

Las familias de Juan Eduardo Villarroel (47) y Soledad Herebia (36) se encuentran en un estado de angustia tras exigir justicia por el atropello que sufrió la pareja el pasado domingo mientras peregrinaba hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco. Los heridos permanecen internados en el hospital "Pablo Soria" debido a las graves lesiones ocasionadas por el incidente vial, que tuvo lugar en un sector de la autopista de la ruta nacional N° 66, específicamente en el barrio Papa Francisco de la ciudad de Palpalá.

El relato de Rodrigo Villarroel, hijo de la víctima, revela que su padre salió de casa entre las 6 y 7 de la mañana y se dirigió a la residencia de su pareja en un servicio de Uber. La pareja se encontraba caminando junto a otros peregrinos por la banquina de la ruta 66 cuando un vehículo, un Volkswagen Passat de color gris, los atropelló entre las 7:40 y las 8 de la mañana. Tras el impacto, ambos quedaron tendidos en el pastizal colindante a la carretera, mientras otros fieles intentaron alejarse del vehículo descontrolado.

Mónica, hermana de Villarroel, reveló que Soledad le comentó que el conductor intentó escapar del lugar del accidente, pero la presencia de otros peregrinos impidió su fuga. Un motociclista que se identificó como bombero fue fundamental en la atención inicial de los heridos, administrando primeros auxilios y evitando que su estado se agravara. Sofía Alemán, sobrina de Herebia, destacó la importancia del bombero en el rescate de ambos, quienes corrían el riesgo de entrar en hipotermia.

La llegada de la asistencia médica fue crucial, comenzando su atención con Villarroel debido a la gravedad de sus heridas. Herebia, aunque no presentaba lesiones tan severas, se encontraba en estado de shock. Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital "San Roque", donde el estado de Villarroel se tornó crítico y fue ingresado como NN debido a la pérdida de su identificación durante el accidente.

La situación de Villarroel es alarmante, ya que presenta un shock en la médula ósea y múltiples fracturas en las vértebras, lo que podría afectar su movilidad en el futuro. Su madre, Guadalupe Rebollo, expresó su preocupación por la posible pérdida de movilidad de su hijo, quien enfrenta un largo proceso de recuperación.

En relación al conductor del vehículo, identificado como Jesús O., de 26 años, se espera que hoy se lleve a cabo la audiencia de imputación. Las autoridades confirmaron que el control de alcoholemia realizado al conductor resultó positivo, con un nivel de 1,12 g/l. El fiscal Alejandro Maldonado está a cargo de la investigación y se ha solicitado a testigos que se presenten en la Fiscalía o en la Seccional 47° de Palpalá para aportar información que pueda ser esencial para avanzar en el caso.