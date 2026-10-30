Estafa por compartir pantalla en Salta causa alarma entre los usuarios

En Salta, una reciente estafa a través de la técnica de compartir pantalla ha alertado a la comunidad sobre los peligros de confiar en números de contacto obtenidos en línea.

Hoy 01:40

Salta ha sido escenario de un alarmante caso de estafa financiera, siendo el primero registrado en la provincia que utiliza la técnica de compartir pantalla como método de engaño. La víctima, una residente de la zona sur, se encontraba enfrentando problemas con su conexión a Internet y, en un intento de solucionarlo, buscó el número de la empresa en Google. Al contactar el primer número que apareció, recibió una llamada de regreso que iniciaría el proceso de fraude.

Durante la conversación, la mujer explicó su situación al supuesto operador, quien aseguró que estaba en el lugar correcto para ayudarla. Para acelerar el trámite, el falso técnico le sugirió compartir pantalla, lo que resultó ser la clave para que los delincuentes accedieran a su información personal. Confiando en la legitimidad del contacto, la víctima siguió las instrucciones sin sospechar que estaba a punto de ser estafada.

Al finalizar la llamada, la mujer pronto se dio cuenta de que su información bancaria había sido comprometida. Los estafadores lograron acceder a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales, sustrayendo más de 1 millón de pesos de una cuenta y cantidades similares de otra. Además, los delincuentes ingresaron a su cuenta en dólares, logrando robar un total de 2 mil dólares. En total, la víctima sufrió una pérdida aproximada de 6 millones de pesos argentinos, según el informe publicado por AM 840.

Este caso ha generado una serie de advertencias por parte de expertos en seguridad informática. Se aconseja a los usuarios que, al buscar una empresa o comercio, no utilicen Google para conseguir un número de contacto, ya que esto puede llevar a situaciones de riesgo. En su lugar, se debe ingresar directamente la dirección web oficial de la compañía que se busca.

Además, es crucial que los usuarios nunca compartan su pantalla con desconocidos, ya que esto puede permitir a los estafadores tener acceso total a sus cuentas, exponiendo no solo su dinero, sino también su información personal y confidencial.

Los organismos de seguridad están trabajando para crear conciencia sobre este tipo de fraudes, enfatizando la importancia de proteger la información personal. La comunidad debe estar alerta y educarse sobre estas prácticas engañosas para evitar caer en la trampa de los estafadores que operan en línea.