Detención de mujer por presunta estafa en Las Breñas

La Policía de Las Breñas llevó a cabo dos operativos anoche, resultando en la aprehensión de una mujer por estafa y la intervención de un hombre por desorden público, bajo la supervisión de la Fiscalía y el Juzgado de Paz.

Hoy 03:11

En la noche del miércoles, la Comisaría de Las Breñas realizó dos intervenciones significativas en relación a casos de estafa y perturbación del orden público. Aproximadamente a las 22:30 horas, las autoridades policiales llevaron a cabo un procedimiento que culminó con la aprehensión de una mujer de 31 años, quien fue notificada de su detención bajo la dirección de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Charata, encabezada por la fiscal María Gabriela Rafart Antón.

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Este operativo se enmarca en una investigación en curso que surgió a raíz de una denuncia formal por supuesta estafa. La intervención policial sigue el protocolo establecido para este tipo de delitos, donde se busca salvaguardar los derechos de las víctimas y asegurar que se lleven a cabo las acciones legales correspondientes.

Más tarde, alrededor de las 23:50, se llevó a cabo otro procedimiento bajo el operativo preventivo conocido como “Lince”. Durante esta acción, los efectivos policiales intervinieron en calle Güemes, donde un hombre de 30 años estaba causando desorden en la vía pública. Este tipo de intervenciones son cruciales para mantener el orden y la seguridad en la comunidad.

En este segundo caso, el Juzgado de Paz local, liderado por la doctora Gabriela Ponce, participó activamente en el proceso, emitiendo una notificación de acta contravencional por infracción al artículo 60 del Código de Faltas de la Provincia. Este artículo se refiere a actos de perturbación y desorden, resaltando la importancia de la legalidad en la regulación del comportamiento ciudadano.

Como resultado de este procedimiento, el hombre fue trasladado y permaneció alojado en la unidad policial. La policía del Chaco destacó la importancia de estas intervenciones para el bienestar de la comunidad, enfatizando su compromiso con la seguridad y la justicia.

Estos eventos subrayan la necesidad de una colaboración efectiva entre la policía y el sistema judicial, lo que garantiza que los casos de delitos como la estafa sean tratados con seriedad y rigor. La intervención oportuna de las autoridades es fundamental para disuadir futuros incidentes y fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Las acciones de anoche en Las Breñas son un claro ejemplo de cómo la policía trabaja proactivamente para mantener el orden público y responder a las denuncias de los ciudadanos, asegurando que la justicia prevalezca en cada situación.