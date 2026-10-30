Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión y el Gobierno evalúa transmitirlo por cadena nacional

El secretario de Culto, Agustín Caulo, confirmó el protocolo de recepción y anticipó que analizan televisar algunos momentos de la visita papal.

Hoy 11:31

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión cuando el pontífice llegue a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. Además, el Gobierno analiza transmitir por cadena nacional algunos momentos de la visita, que se extenderá hasta el miércoles 11.

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La confirmación fue realizada por el secretario de Culto, Agustín Caulo, quien explicó que la intención del Ejecutivo es que la llegada del Santo Padre y determinadas actividades puedan ser compartidas por toda la población.

“La intención del Gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad”, señaló el funcionario en declaraciones a radio Mitre.

El pontífice llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, procedente de Montevideo, Uruguay. Su arribo marcará el comienzo de una visita apostólica que incluirá encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y referentes religiosos.

De acuerdo con el cronograma previsto, después de la recepción oficial, León XIV realizará un homenaje al general José de San Martín en la Plaza San Martín y luego se trasladará a la Casa Rosada para reunirse con Milei. Más tarde, participará de un encuentro institucional en el Palacio Libertad.

La agenda del Papa en la Argentina

La visita se extenderá durante cuatro días y contempla actividades en distintos puntos del país. El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y mantendrá encuentros con distintos sectores de la sociedad.

El itinerario también incluye actividades en Córdoba y Luján, antes de que el pontífice continúe su gira sudamericana con destino a Perú, el miércoles 11.

La llegada de León XIV será un acontecimiento histórico para el país: será el primer Papa en visitar la Argentina desde Juan Pablo II, quien estuvo en el territorio nacional en abril de 1987. La visita tendrá lugar después del pontificado de Francisco, el primer Papa argentino, que nunca regresó a su país natal.

Mientras avanzan los preparativos diplomáticos y de seguridad, el Gobierno define qué actividades podrían incorporarse a una transmisión oficial para que los argentinos puedan seguir distintos momentos de la visita.