El tarotista de River lanzó una polémica predicción para el Superclásico ante Boca

CAN Tarot anticipó cómo podría desarrollarse el partido del domingo en La Bombonera y sorprendió con sus pronósticos. .

Hoy 11:12

La previa del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate comenzó a calentarse también fuera de las canchas. A pocos días del esperado enfrentamiento en La Bombonera, el reconocido tarotista del Millonario, CAN Tarot, realizó una nueva tirada de cartas y lanzó una serie de predicciones que rápidamente generaron repercusión en las redes sociales.

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A través de su cuenta de X, el cartomante analizó las supuestas energías que rodearán al encuentro y dejó una advertencia que llamó especialmente la atención de los hinchas: "Boca tendrá un penal a favor".

Sin embargo, esa no fue su única afirmación. El tarotista también aseguró que River podría quedarse con la victoria, pese a que el conjunto xeneize llegará al partido con mayor confianza.

Qué predijo el tarotista de River para el Superclásico

En su habitual publicación previa a los partidos importantes, CAN Tarot utilizó las cartas para anticipar cómo podría desarrollarse el encuentro entre los dos equipos más populares del fútbol argentino.

Según su interpretación, River tendrá una buena actuación en La Bombonera, aunque reconoció que Boca llegará con un panorama favorable desde lo anímico.

El cartomante sostuvo que el Xeneize contará con mayores energías a su favor, pero advirtió que el desgaste físico podría convertirse en un factor determinante durante el desarrollo del partido.

En ese contexto, pronosticó que Boca tendrá un penal a favor, una afirmación que despertó comentarios entre los seguidores de ambos clubes.

De todas maneras, su pronóstico más contundente estuvo relacionado con el resultado final.

CAN Tarot aseguró que, si el encuentro tiene un ganador, será River Plate, descartando de esa manera una victoria del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Se trata de una interpretación personal basada en el tarot, sin fundamento deportivo que permita anticipar el resultado del encuentro.

El astrólogo de Boca también lanzó una advertencia

La expectativa por el Superclásico también tuvo su capítulo del lado xeneize.

En las últimas horas, Giorgio Armas, conocido por sus predicciones vinculadas a Boca Juniors, compartió su propio análisis sobre el enfrentamiento.

A diferencia de otras oportunidades, el astrólogo no anticipó un ganador, aunque dejó una advertencia particular para el conjunto azul y oro.

Según su interpretación, Boca deberá prestar especial atención al arbitraje, un aspecto que consideró importante de cara al partido frente a River.

De esta manera, tanto CAN Tarot como Giorgio Armas alimentaron la expectativa en las redes sociales con pronósticos que generaron debate entre los hinchas.

Boca y River se preparan para un Superclásico decisivo

Más allá de las predicciones, el enfrentamiento tendrá una enorme importancia deportiva para ambos equipos en la recta final del Torneo Clausura 2026.

Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, atraviesa un momento de confianza después de conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, tras eliminar a Vasco da Gama en el Maracaná.

Además, el Xeneize pelea por terminar en lo más alto de la tabla anual, una posición que podría permitirle sumar un nuevo título y asegurar su participación en la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, River, bajo la conducción de Leonardo Ponzio, necesita conseguir puntos importantes para sostener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs y mantenerse en la pelea por ingresar a la próxima Libertadores.

El Superclásico se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Con objetivos importantes en juego y una rivalidad que siempre genera enorme expectativa, Boca y River se preparan para otro enfrentamiento cargado de tensión.

Mientras tanto, las predicciones de los tarotistas sumaron un condimento particular a la previa: CAN Tarot anticipó un penal para Boca, pero aseguró que River será el vencedor si alguno de los dos consigue quedarse con los tres puntos.