Bandera: cayó el sospechoso de robar un comercio con una mochila cargada de dinero, fiambres y droga

La policía atrapó a un joven de 24 años en pleno centro con casi 4 millones de pesos, ropa nueva y 100 gramos de droga, en relación al robo que sufrió un comerciante.

Hoy 10:29

La tranquilidad de la ciudad de Bandera se vio alterada por un cinematográfico e insólito robo que terminó con la detención de un joven de 24 años, un millonario secuestro de efectivo y un botín que parecía sacado de una despensa.

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El raid delictivo comenzó a tejerse cuando un comerciante de 64 años llegó a abrir su local —ubicado en las inmediaciones de calles Mitre e Irigoyen— y se topó con una escena de pesadilla: la parte posterior del edificio estaba violentada. Delincuentes habían forzado una reja y una ventana de aluminio para colarse en la madrugada.

Al revisar el escritorio, el propietario descubrió el faltante de unos 6 millones de pesos en efectivo, correspondientes a la recaudación del día anterior. Pero los malvivientes no solo fueron por los billetes: en una muestra insólita de apetito criminal, arrasaron con embutidos, quesos, salchichas, bebidas alcohólicas, golosinas y artículos de limpieza.

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La investigación quedó en manos de los efectivos de la Comisaría N° 21 de Bandera quienes comenzaron a rastrillar la zona y a analizar las cámaras de seguridad.

La paciencia y el patrullaje preventivo dieron sus frutos minutos antes de la medianoche del miércoles. Los uniformados interceptaron en calles Alberdi y Mitre, en el barrio Ciclón, a un joven de 24 años que caminaba cargando una pesada mochila.

Al requisarlo, la sorpresa fue total: en su interior llevaba 3.754.000 pesos en efectivo, prendas de vestir flamantes y una bolsa con una sustancia vegetal.

Con la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas, se confirmó lo peor para el sospechoso: el test de campo dio positivo para marihuana, arrojando un peso total de 100 gramos.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el joven quedó formalmente aprehendido e incomunicado, mientras se investiga si actuó solo o si cuenta con cómplices que lograron escapar con el resto del botín y los fiambres. En tanto, el dinero, la droga y los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo judicial mientras avanza la causa.