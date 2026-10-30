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Video: se cansó de reclamar por la alarma de un auto y decidió eliminar el problema

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran al hombre arrojando un líquido inflamable al vehículo, luego lo enciende y graba las llamas antes de irse del lugar.

Hoy 09:25

Un hombre en India, irritado porque la alarma del coche de un vecino sonaba cada vez que alguien pasaba, decidió tomar el asunto por su cuenta y lo incendió. 

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En un video de cámaras de seguridad en la ciudad de Gorbi se ve cómo se acerca al auto blanco, vierte gasolina sobre él, lo prende fuego, graba la escena con su teléfono y se aleja. 

Más tarde fue detenido.

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