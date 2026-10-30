Maradona cumpliría 66 años: los clubes de Argentina y el mundo lo recordaron con emotivos homenajes

En un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, equipos y entidades del fútbol nacional e internacional le dedicaron mensajes especiales en las redes sociales. El recuerdo del Diez volvió a unir a millones de fanáticos.

Hoy 09:24

Diego Armando Maradona cumpliría 66 años este viernes 30 de octubre y, como sucede en cada aniversario de su nacimiento, el mundo del fútbol volvió a rendirle homenaje. Clubes de Argentina y del exterior recordaron al ídolo eterno a través de publicaciones en sus redes sociales, con imágenes, mensajes y recuerdos de su extraordinaria trayectoria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El nacimiento del Diez, ocurrido el 30 de octubre de 1960, continúa siendo una fecha especial para los hinchas del fútbol. Su legado trascendió las fronteras argentinas y permanece vigente entre generaciones que disfrutaron de su talento dentro de una cancha.

En esta oportunidad, distintas instituciones deportivas se sumaron a los homenajes para recordar al futbolista que dejó una marca imborrable en la historia del deporte.

El fútbol argentino recordó a Diego Maradona

En Argentina, Maradona sigue siendo uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística nacional. Su figura está vinculada a momentos inolvidables, especialmente a la conquista del Mundial de México 1986, donde fue el gran protagonista de la Selección argentina.

Los clubes y las entidades deportivas aprovecharon la fecha para compartir recuerdos del Diez y destacar su enorme influencia en el fútbol.

Las publicaciones también despertaron la emoción de los hinchas, que mantienen vivo su legado a través de fotografías, videos y mensajes dedicados al campeón del mundo.

Los homenajes a Maradona también llegaron desde el exterior

El recuerdo de Diego Armando Maradona no se limita a Argentina. Su carrera internacional, su talento y su personalidad lo convirtieron en una figura reconocida en todo el planeta.

Por eso, equipos de diferentes países también se sumaron a los saludos por su cumpleaños número 66, demostrando que su influencia continúa presente mucho después de su fallecimiento.

Durante su carrera, el Diez dejó una huella especialmente profunda en el fútbol europeo, donde protagonizó actuaciones memorables y conquistó títulos que todavía forman parte de la historia de los clubes que representó.

Un legado que permanece intacto

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, pero su recuerdo sigue presente en cada rincón del fútbol.

Desde sus comienzos en Argentinos Juniors, su paso por Boca Juniors y su consagración internacional, hasta sus etapas en Barcelona y Napoli, el Diez construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Su actuación en el Mundial de México 1986, donde Argentina conquistó su segunda Copa del Mundo, continúa siendo uno de los capítulos más recordados de su carrera.

Este 30 de octubre de 2026, cuando habría celebrado sus 66 años, los homenajes de clubes y entidades de todo el mundo volvieron a demostrar que Diego Maradona sigue siendo una figura eterna para el fútbol.

Porque más allá del paso del tiempo, sus goles, sus gambetas y su historia permanecen en la memoria de millones de hinchas que siguen recordando al eterno Diez.