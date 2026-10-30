Alison Thornton, la villana de Carrie, reveló secretos del rodaje y habló del impacto de su personaje

La actriz canadiense interpreta a Chris Hargensen en la nueva adaptación de la historia de Stephen King, dirigida por Mike Flanagan. En una entrevista reciente contó cómo se preparó para el papel, qué sintió al recibir las primeras reacciones del público y algunas anécdotas de las escenas más sangrientas.

Hoy 08:13

Alison Thornton atraviesa un momento importante de su carrera gracias a su participación en Carrie, la nueva adaptación de la historia de Stephen King desarrollada por Mike Flanagan. La actriz interpreta a Chris Hargensen, una de las grandes antagonistas del relato, y habló sobre la repercusión de la serie y los desafíos de construir un personaje conocido por varias generaciones.

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En una entrevista publicada el 26 de octubre por la revista NewBeauty, Thornton contó que recibió numerosos mensajes de familiares y amigos sorprendidos por su interpretación. También reconoció que intenta mantenerse alejada del teléfono para no quedar demasiado pendiente de las reacciones en las redes sociales.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el debate que generó Chris entre los espectadores. Según explicó, algunas personas discuten sobre las motivaciones del personaje y sobre quién tiene razón dentro de la historia.

Cómo construyó a la villana

Thornton explicó que su intención no era interpretar simplemente a una adolescente cruel. Buscó encontrar las razones que explican la agresividad de Chris y mostrar las contradicciones que existen detrás de su comportamiento.

La actriz trabajó especialmente en la construcción emocional del personaje, intentando que sus acciones tuvieran una dimensión que fuera más allá de la maldad.

Alison Thornton

La transformación también incluyó cambios físicos. Para interpretar a Chris tuvo que teñirse el cabello de rubio y adaptar su imagen al universo de la producción. El vestuario y el maquillaje acompañaron la evolución del personaje a lo largo de la historia.

Sangre artificial y complicidad en el rodaje

Uno de los detalles más llamativos de la entrevista estuvo relacionado con las escenas más violentas de la serie.

La actriz contó que disfrutaba trabajar cubierta de sangre artificial y recordó que, durante algunas semanas, llegó a caminar por cafeterías con restos de maquillaje y sangre en las uñas, procurando no llamar demasiado la atención.

También habló de la relación que construyó con Summer H. Howell, quien interpreta a Carrie. Ambas desarrollaron una complicidad especial durante las grabaciones y tenían una costumbre después de filmar las escenas más intensas: se daban un choque de manos para dejar atrás la tensión de sus personajes.

Una nueva oportunidad en su carrera

La participación en Carrie representa una oportunidad importante para Thornton, que suma así un papel destacado en una producción vinculada a uno de los relatos más reconocidos del terror.

Alison Thornton

La historia de Stephen King ya tuvo una adaptación cinematográfica emblemática en 1976, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek. En aquella versión, Nancy Allen interpretó a Chris Hargensen, un personaje que quedó asociado a la historia del cine de terror.

La nueva producción propone una reinterpretación del relato bajo la mirada de Mike Flanagan, realizador conocido por trabajos como La maldición de Hill House y La caída de la Casa Usher.

Para Thornton, el desafío fue darle una nueva identidad a una antagonista conocida por varias generaciones de espectadores. Y, a juzgar por las reacciones que recibió, su interpretación ya consiguió instalar una discusión entre los seguidores de la historia.