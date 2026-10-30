Calor y sol en La Banda: pronóstico para el fin de semana del 30 de octubre de 2026

Los bandeños disfrutarán de un clima soleado y temperaturas agradables en los próximos días. Se anticipa un aumento significativo en el termómetro para el fin de semana.

Hoy 08:11

Hoy, La Banda se despierta con un clima soleado, lo que promete un día agradable para todos los bandeños. Actualmente, la temperatura es de 18 °C, con una sensación térmica de 17 °C, y la humedad se sitúa en un 67%.

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El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 7.9 km/h, lo que contribuye a un ambiente fresco por la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 31.7 °C.

Para mañana, los bandeños podrán disfrutar de otro día soleado y cálido, con una mínima de 18.7 °C y una máxima que podría llegar a los 34.3 °C. Este incremento en las temperaturas hará que el fin de semana sea ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, el pronóstico para el domingo indica posibilidad de lluvia irregular en las cercanías, con mínimas de 18.7 °C y máximas de 33 °C. Es recomendable que los bandeños estén atentos a las condiciones climáticas a medida que se acerque el día.

En resumen, el clima en La Banda presenta un panorama de temperaturas cálidas y soleadas para hoy y mañana, mientras que el domingo podría traer algunas lluvias. Este es el pronóstico: hoy, mín 17.5 °C y máx 31.7 °C; mañana, mín 18.7 °C y máx 34.3 °C; y el domingo, mín 18.7 °C y máx 33 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.