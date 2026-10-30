Golpe al narcotráfico en Pellegrini: secuestraron más de 219 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro salteños

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial 2, en San José del Boquerón. La droga estaba distribuida en 210 paquetes ocultos en una camioneta. También secuestraron tres vehículos y más de $3,2 millones en efectivo.

Hoy 22:47

Un importante operativo contra el narcotráfico terminó con cuatro hombres oriundos de Salta detenidos y el secuestro de 219,319 kilos de cocaína en la localidad de San José del Boquerón, departamento Pellegrini. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial N° 2 y permitió descubrir un cargamento oculto en una camioneta.

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El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Muralla Norte, en conjunto con personal de la Subcomisaría de San José del Boquerón, quienes realizaban controles vehiculares en la zona. Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron la marcha de dos camionetas tipo pick-up: una Mitsubishi negra y una Toyota blanca.

Al identificar a sus ocupantes, los policías advirtieron un marcado nerviosismo que despertó sospechas. En ese momento, el conductor de una tercera camioneta Toyota observó el procedimiento y escapó a gran velocidad en dirección sur, lo que activó un operativo de cierre de rutas que permitió interceptarlo en inmediaciones de la localidad de La Manga.

Maia, la perra que permitió descubrir el cargamento

Durante la inspección de los vehículos, los efectivos detectaron irregularidades en una de las camionetas. En la Mitsubishi observaron una alfombra recientemente colocada, restos de pintura fresca y tornillos nuevos, indicios que hicieron sospechar sobre posibles modificaciones en la estructura del rodado.

Ante esta situación, intervino Maia, una can detectora de narcóticos, cuya participación resultó determinante. El animal realizó una marcación activa sobre sectores específicos del vehículo, lo que permitió orientar la requisa hacia posibles compartimentos ocultos.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Monte Quemado realizó una inspección minuciosa y descubrió 210 paquetes compactos de cocaína escondidos en compartimentos acondicionados dentro de la camioneta.

El pesaje confirmó que el cargamento alcanzaba los 219 kilos y 319 gramos de cocaína de máxima pureza. Según la valuación informada por las autoridades policiales, la droga tendría un valor estimado de 1.744.000 dólares, equivalente a $2.683.120.560.

Tres camionetas secuestradas y cuatro detenidos

Por disposición de la autoridad judicial, fueron detenidos los cuatro involucrados, todos oriundos de la provincia de Salta. Además, se ordenó el secuestro de la droga, tres camionetas y $3.260.000 en efectivo.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las actuaciones para determinar el origen y el destino del cargamento y establecer si existen otras personas involucradas en la maniobra.

El procedimiento fue supervisado por el secretario de Seguridad, comisario general retirado David Marcelo Pato; el jefe de Policía, comisario general Laureano Silva; y el director de Seguridad, comisario mayor Jorge Montes.

Finalmente, los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la ciudad Capital bajo un estricto dispositivo de seguridad, a cargo de efectivos de los grupos especiales de la Policía de la Provincia.