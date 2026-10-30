EN VIVO I Central Argentino recibe a Social Pinto en La Banda buscando sellar su clasificación en el Torneo Regional

El Albo afrontará este viernes, desde las 22, la revancha de la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

Hoy 09:08

Central Argentino de La Banda tendrá esta noche una cita decisiva en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. Desde las 22, recibirá a Social Pinto por el partido de vuelta de la tercera ronda eliminatoria de la Región Centro, con el objetivo de defender la ventaja obtenida en la ida y conseguir la clasificación a la próxima instancia.

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El conjunto bandeño llega en una posición favorable después de imponerse 2-1 en condición de visitante, en un encuentro que logró resolver de manera agónica con un gol sobre el final.

Ahora, el Albo buscará aprovechar el aliento de su gente para dar un nuevo paso en la competencia y mantener viva la ilusión de pelear por el ascenso al Torneo Federal A.

Central Argentino quiere hacer valer la ventaja conseguida en Pinto

El equipo bandeño afrontará la revancha con la tranquilidad de haber conseguido un resultado positivo fuera de casa, aunque sabe que la serie todavía está abierta.

En el primer enfrentamiento, Central Argentino logró una trabajada victoria por 2-1 ante Social Pinto, gracias a una conquista sobre los minutos finales que terminó marcando la diferencia.

Ese resultado le permite llegar al compromiso de esta noche con una ventaja mínima en el marcador global.

Un triunfo o un empate le alcanzarán al Albo para conseguir la clasificación, mientras que una derrota por un gol de diferencia dejaría igualada la serie y obligaría a definirla según el reglamento de la competencia.

Por su parte, Social Pinto llegará a La Banda con la necesidad de revertir el resultado adverso y buscará sorprender al conjunto local para continuar en carrera.

Con mucho en juego, se espera un encuentro disputado en el que ambos equipos intentarán imponer sus condiciones desde el comienzo.

Quiénes serán los árbitros

El encuentro de esta noche contará con una terna arbitral encabezada por Maximiliano Paul Lescano, representante de El Bobadal.

Los asistentes serán Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón, ambos de Nueva Esperanza, mientras que Mario Esteban Navarro, de la Liga Loretana, se desempeñará como cuarto árbitro.

El partido comenzará a las 22 y abrirá un fin de semana de encuentros decisivos para los representantes santiagueños en el certamen.

La programación de los equipos santiagueños en el Regional Amateur

Además del compromiso entre Central Argentino y Social Pinto, otros representantes de la provincia buscarán avanzar a la próxima ronda durante el sábado y el domingo.

Viernes 30 de octubre

22.00 | Central Argentino (La Banda) vs. Social Pinto

Árbitro: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal).

Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal). Asistentes: Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón (Nueva Esperanza).

Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón (Nueva Esperanza). Cuarto árbitro: Mario Esteban Navarro (Liga Loretana).

Mario Esteban Navarro (Liga Loretana). Resultado de ida: Social Pinto 1-2 Central Argentino.

Sábado 31 de octubre

16.00 | 25 de Mayo (Termas de Río Hondo) vs. Villa Cubas (Catamarca)

El conjunto termense tendrá la difícil misión de revertir la derrota por 3-0 sufrida en el partido de ida, disputado en el estadio Bicentenario.

Árbitro: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero).

Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero). Asistentes: Emilio Celiz y Jesús Leonardo Sayago.

Emilio Celiz y Jesús Leonardo Sayago. Cuarto árbitro: Exequiel Alfredo Celiz.

16.30 | Unión de Lugones vs. Juventud Unida

Árbitro: Brian Manuel Morales (Santiago del Estero).

Brian Manuel Morales (Santiago del Estero). Asistentes: Nicolás Emanuel Figueroa y Ángel David Ingratti.

Nicolás Emanuel Figueroa y Ángel David Ingratti. Cuarto árbitro: Daniel Esteban Juárez.

16.30 | Américo Tesorieri (Catamarca) vs. Sportivo Loreto

Árbitro: Héctor Mauricio Díaz (La Rioja).

Héctor Mauricio Díaz (La Rioja). Asistentes: Gerardo Matías Oviedo y Ramón Nicolás Enrique.

Gerardo Matías Oviedo y Ramón Nicolás Enrique. Cuarto árbitro: David Nicolás Cabrera.

Domingo 1 de noviembre

16.30 | Los Verdes vs. Unión Santiago

La serie permanece abierta después del empate 0-0 en el partido de ida, disputado en el estadio Roberto "Tito" Molinari.

Árbitro: Gabriel A. Ordóñez (Termas de Río Hondo).

Gabriel A. Ordóñez (Termas de Río Hondo). Asistentes: Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez.

Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez. Cuarto árbitro: Matías Ezequiel Parrado.

Un fin de semana decisivo por el sueño del ascenso

La tercera ronda eliminatoria del Regional Federal Amateur presenta compromisos determinantes para los equipos de Santiago del Estero, que buscarán superar sus respectivas series y continuar avanzando en la competencia.

Mientras 25 de Mayo intentará protagonizar una remontada frente a Villa Cubas, Unión de Lugones, Juventud Unida, Sportivo Loreto, Los Verdes y Unión Santiago también tendrán desafíos importantes.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas esta noche en Central Argentino, que tendrá la oportunidad de convertirse en uno de los primeros equipos santiagueños en asegurar su lugar en la próxima instancia.

Con la ventaja del 2-1 conseguido en Pinto y el apoyo de su público, el Albo buscará dar otro paso firme en su camino por el ascenso al Torneo Federal A.