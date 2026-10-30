EN VIVO I Central Argentino recibe a Social Pinto en La Banda buscando sellar su clasificación en el Torneo Regional

El Albo afrontará este viernes, desde las 22, la revancha de la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.
Central Argentino de La Banda tendrá esta noche una cita decisiva en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. Desde las 22, recibirá a Social Pinto por el partido de vuelta de la tercera ronda eliminatoria de la Región Centro, con el objetivo de defender la ventaja obtenida en la ida y conseguir la clasificación a la próxima instancia.
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El conjunto bandeño llega en una posición favorable después de imponerse 2-1 en condición de visitante, en un encuentro que logró resolver de manera agónica con un gol sobre el final.
Ahora, el Albo buscará aprovechar el aliento de su gente para dar un nuevo paso en la competencia y mantener viva la ilusión de pelear por el ascenso al Torneo Federal A.
El equipo bandeño afrontará la revancha con la tranquilidad de haber conseguido un resultado positivo fuera de casa, aunque sabe que la serie todavía está abierta.
En el primer enfrentamiento, Central Argentino logró una trabajada victoria por 2-1 ante Social Pinto, gracias a una conquista sobre los minutos finales que terminó marcando la diferencia.
Ese resultado le permite llegar al compromiso de esta noche con una ventaja mínima en el marcador global.
Un triunfo o un empate le alcanzarán al Albo para conseguir la clasificación, mientras que una derrota por un gol de diferencia dejaría igualada la serie y obligaría a definirla según el reglamento de la competencia.
Por su parte, Social Pinto llegará a La Banda con la necesidad de revertir el resultado adverso y buscará sorprender al conjunto local para continuar en carrera.
Con mucho en juego, se espera un encuentro disputado en el que ambos equipos intentarán imponer sus condiciones desde el comienzo.
El encuentro de esta noche contará con una terna arbitral encabezada por Maximiliano Paul Lescano, representante de El Bobadal.
Los asistentes serán Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón, ambos de Nueva Esperanza, mientras que Mario Esteban Navarro, de la Liga Loretana, se desempeñará como cuarto árbitro.
El partido comenzará a las 22 y abrirá un fin de semana de encuentros decisivos para los representantes santiagueños en el certamen.
Además del compromiso entre Central Argentino y Social Pinto, otros representantes de la provincia buscarán avanzar a la próxima ronda durante el sábado y el domingo.
22.00 | Central Argentino (La Banda) vs. Social Pinto
16.00 | 25 de Mayo (Termas de Río Hondo) vs. Villa Cubas (Catamarca)
El conjunto termense tendrá la difícil misión de revertir la derrota por 3-0 sufrida en el partido de ida, disputado en el estadio Bicentenario.
16.30 | Unión de Lugones vs. Juventud Unida
16.30 | Américo Tesorieri (Catamarca) vs. Sportivo Loreto
16.30 | Los Verdes vs. Unión Santiago
La serie permanece abierta después del empate 0-0 en el partido de ida, disputado en el estadio Roberto "Tito" Molinari.
La tercera ronda eliminatoria del Regional Federal Amateur presenta compromisos determinantes para los equipos de Santiago del Estero, que buscarán superar sus respectivas series y continuar avanzando en la competencia.
Mientras 25 de Mayo intentará protagonizar una remontada frente a Villa Cubas, Unión de Lugones, Juventud Unida, Sportivo Loreto, Los Verdes y Unión Santiago también tendrán desafíos importantes.
Sin embargo, todas las miradas estarán puestas esta noche en Central Argentino, que tendrá la oportunidad de convertirse en uno de los primeros equipos santiagueños en asegurar su lugar en la próxima instancia.
Con la ventaja del 2-1 conseguido en Pinto y el apoyo de su público, el Albo buscará dar otro paso firme en su camino por el ascenso al Torneo Federal A.