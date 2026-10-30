Christa Pike habló tras sobrevivir a una ejecución fallida: “Siento dolor en mi mente y en mi alma”

La estadounidense de 50 años recibió dos dosis de un fármaco letal el pasado 30 de septiembre, pero sobrevivió al procedimiento. A un mes del episodio, contó que todavía padece secuelas físicas y psicológicas y continúa recuperándose en prisión.

Hoy 17:42

Christa Pike, la mujer estadounidense que sobrevivió a una ejecución fallida en el estado de Tennessee, rompió el silencio por primera vez desde el episodio y describió las consecuencias que todavía enfrenta. A un mes de haber recibido dos dosis de un fármaco letal, aseguró que siente dolores constantes en distintas partes del cuerpo y atraviesa un profundo sufrimiento emocional.

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Sus declaraciones fueron difundidas este viernes mediante un comunicado de sus abogados, en el que relató las dificultades que experimenta desde aquella noche.

“No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar”, expresó. Luego agregó: “El dolor no es solo físico. Siento dolor en mi mente y en mi alma”.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. De acuerdo con la investigación judicial, la joven fue secuestrada y torturada hasta morir, en un hecho en el que también participó la pareja de Pike.

La ejecución se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2026, cuando las autoridades penitenciarias de Tennessee le administraron dos dosis de pentobarbital. Sin embargo, el procedimiento no consiguió provocarle la muerte.

Después de recibir la medicación, fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico. Permaneció varios días inconsciente e intubada, sufrió neumonía y presentó un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos. Tras recibir atención médica, fue dada de alta y regresó a prisión.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la única persona que sobrevivió después de recibir una inyección con dosis letales de fármacos destinadas a ejecutar una condena capital.

En su reciente mensaje, la mujer señaló que continúa recuperándose y que percibe algunos avances en su estado, aunque aclaró que todavía está lejos de sentirse bien. “Recuperarse no es lo mismo que estar bien”, manifestó.

También contó que antes de la ejecución estaba preparada para morir y que nunca había imaginado la posibilidad de continuar con vida después de aquella noche.

“No sé por qué sobreviví aquella noche ni qué vendrá después. Algunos días me cuesta más encontrar esperanza que otros”, sostuvo. En ese sentido, explicó que intenta atravesar el proceso día a día y que encuentra contención en las personas que le hacen sentir que no está sola.

Además, expresó que sigue pensando en la familia de Colleen Slemmer y en el sufrimiento que provocó el crimen por el que fue condenada.

El futuro de Christa Pike tras el fallido procedimiento

Tras lo ocurrido, los abogados de Pike solicitaron en reiteradas oportunidades al gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, que reemplace la pena de muerte por una condena a prisión perpetua.

Por su parte, el mandatario ordenó una investigación independiente para determinar qué sucedió durante la ejecución y dispuso la suspensión temporal de los procedimientos de este tipo en el estado mientras se revisan los protocolos. También aceptó la renuncia del jefe del sistema penitenciario estatal.

Consultado sobre la situación de la condenada, Lee sostuvo: “Sospecho que su sentencia será la misma que antes, salvo que los tribunales determinen lo contrario”.

En paralelo, una jueza ordenó a las autoridades conservar las pruebas relacionadas con el procedimiento. Los abogados de Pike también plantearon ante la Justicia dificultades para acceder a su defendida durante el período en que permaneció inconsciente.

Desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos, en 1977, Tennessee ejecutó a 17 personas. Actualmente, 42 reclusos permanecen en el corredor de la muerte de ese estado.

A nivel nacional, durante 2026 se registraron 32 ejecuciones, todas mediante inyección letal. La pena de muerte está abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que California, Oregón y Pensilvania mantienen moratorias vigentes.