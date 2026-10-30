Santiago del Estero fue la ciudad más calurosa de Argentina y anticipan un fin de semana con tormentas

La Madre de Ciudades registró 32,4°C este viernes y encabezó el ranking de temperaturas del SMN. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas para las próximas horas, con un descenso de la temperatura.

Hoy 18:15

Santiago del Estero volvió a destacarse entre las ciudades más calurosas de la Argentina. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 30 de octubre, a las 18 horas, la Madre de Ciudades encabezó el ranking nacional de temperaturas con 32,4°C, superando a otras localidades del país.

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En el segundo lugar se ubicó Tartagal, Salta, con 30,4°C, mientras que Las Termas de Río Hondo ocupó el tercer puesto con 30,2°C. De esta manera, dos ciudades santiagueñas se posicionaron entre las tres más calurosas del territorio nacional.

Durante la tarde, la capital provincial registró condiciones de cielo algo nublado, con una humedad cercana al 30% y vientos leves del sector noreste.

Cuándo llegan las lluvias a Santiago del Estero

Luego de una jornada marcada por las altas temperaturas, el SMN anticipa la llegada de lluvias y tormentas a Santiago del Estero durante la noche de este viernes.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura descendería hasta los 25°C.

Para el sábado 31 de octubre, el organismo prevé una jornada inestable, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 30°C.

Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, mientras que para la mañana y la tarde se anuncian tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán durante la noche del sábado, cuando alcanzarán entre el 40% y el 70%.

Además, durante la tarde se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico oficial.

De esta manera, tras un viernes en el que Santiago del Estero lideró el ranking nacional de calor, el fin de semana comenzará con un cambio en las condiciones del tiempo, marcado por las lluvias, tormentas y temperaturas más moderadas.