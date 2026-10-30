Mauro Icardi habló de su divorcio con Wanda Nara y reveló cómo vive su relación con la China Suárez

El delantero brindó una entrevista al diario italiano La Repubblica, en la que se refirió al cierre de su matrimonio con la conductora y expresó sus sentimientos por la actriz. “Comparto amor y complicidad”, aseguró.

Hoy 18:21

Mauro Icardi decidió hablar sobre su presente sentimental y se refirió tanto a su separación de Wanda Nara como a su relación con Eugenia “la China” Suárez. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, el futbolista se mostró conforme con esta nueva etapa de su vida y aseguró que atraviesa un momento de tranquilidad.

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Al recordar el final de su matrimonio con la conductora, el delantero destacó que el proceso de divorcio en Italia significó el cierre de una etapa importante. “Es un buen momento. El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad”, expresó.

Por otra parte, Icardi no ocultó sus sentimientos hacia la China Suárez, con quien mantiene una relación que tuvo una fuerte repercusión mediática desde sus comienzos. Sobre el vínculo con la actriz, manifestó: “Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo”.

El futbolista también se refirió a la exposición pública de la pareja y a las fotografías que ambos suelen compartir en las redes sociales. En ese sentido, explicó que las publicaciones no reflejan necesariamente todos los aspectos de una relación, aunque aseguró que la felicidad que muestran es genuina.

“Una foto no cuenta toda la vida. Hay cosas que guardo en mi corazón. Pero la felicidad que ven es real”, sostuvo Icardi.

De esta manera, el delantero dejó en claro que busca concentrarse en su presente personal, luego de una separación que estuvo marcada por una amplia repercusión pública y mediática.