Milei volverá a España a dos semanas de su último viaje, marcado por el enfrentamiento con Pedro Sánchez

El Presidente participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Será su octava visita al país europeo desde que asumió y se producirá en medio de la tensión con el mandatario español.

Hoy 18:59

El presidente Javier Milei volverá a viajar a España los próximos 4 y 5 de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid. El regreso se concretará apenas dos semanas después de su última visita, durante la cual protagonizó un nuevo enfrentamiento público con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

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La asistencia del mandatario argentino fue confirmada por fuentes de Presidencia. Se tratará de su octavo viaje a España desde que asumió la Presidencia y el primero para participar de una reunión multilateral con otros líderes iberoamericanos.

El nuevo viaje se producirá en un contexto de tensión política y diplomática entre ambos gobiernos, luego de las declaraciones que Milei realizó durante su paso por Madrid el pasado 21 de octubre.

El nuevo cruce entre Milei y Pedro Sánchez

Durante su última visita, el Presidente argentino lanzó duras críticas contra Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”. Además, pidió a los españoles que saquen a los socialistas “a patadas” del poder y expresó su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal.

Las expresiones provocaron una respuesta del Gobierno español. El Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó las declaraciones y sostuvo que no acepta “injerencias externas, ni ataques e injurias” contra sus instituciones. También calificó de “indigno” que un jefe de Estado visite el país para promover, según su postura, la polarización y la violencia.

Por su parte, Sánchez respondió a través de las redes sociales con la frase “Soy zurdo y a mucha honra”. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también desplegó una lona en su sede de Madrid con un mensaje dirigido al mandatario argentino: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

El enfrentamiento se suma a una relación deteriorada desde mayo de 2024, cuando Milei calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del presidente español. Aquella controversia derivó en una crisis diplomática que incluyó el llamado a consultas de la embajadora española en Buenos Aires y su posterior retiro.

Una cumbre con ausencias y tensiones regionales

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá en Madrid a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. El encuentro tendrá como ejes la sostenibilidad y el medioambiente, la innovación, la inclusión social y las políticas destinadas a la infancia y la juventud.

Uno de los puntos de atención estará puesto en la posible coincidencia de Milei con otros mandatarios de la región. Sin embargo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no participará de la cumbre por cuestiones de agenda y estará representado por su canciller, Mauro Vieira.

De esta manera, el regreso de Milei a Madrid se producirá en medio de la campaña electoral española y de las diferencias políticas con Sánchez, aunque por el momento no está previsto un encuentro bilateral entre ambos presidentes.