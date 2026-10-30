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Canal 7 celebró sus 61 años con un emotivo clip que homenajea su historia y su vínculo con los santiagueños

En el marco de un nuevo aniversario, Noticiero 7 presentó una producción audiovisual especial que reunió música, danza y actuación para celebrar más de seis décadas de historia, compromiso y cercanía con la comunidad.

Hoy 15:16

Canal 7 cumplió 61 años acompañando a los santiagueños y lo celebró con una producción audiovisual especial realizada por el equipo de Noticiero 7, que puso en escena la identidad, la historia y el vínculo del medio con la gente.

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El clip aniversario combinó música, voces, danza y actuación en una propuesta artística que buscó homenajear el camino recorrido por la señal televisiva a lo largo de más de seis décadas.

La producción contó con letra de Cristian Zanny y Franco Arias, música de Franco Arias y las voces de Natalia Almirón, Franco Arias, Diego Sayago y Fran KT.

También participaron los bailarines de la Compañía Los Legüeros de Beltrán y el Ballet Jorge Newbery, mientras que la interpretación estuvo a cargo de los actores León Ferreyra y Freia Leshman.

Detrás de esta realización hubo un importante trabajo de producción y coordinación. Benjamín Ferreyra estuvo a cargo de la producción, mientras que la edición fue realizada por Matias Leshman, Fernando Gomes, Lautaro Coria y Camila Juárez, bajo la coordinación de Adrián Rivero.

Con esta producción, Canal 7 celebró sus 61 años de historia, reafirmando su compromiso de seguir acompañando a la comunidad y siendo parte de la vida de los santiagueños.

¡Feliz cumpleaños, Canal 7!

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