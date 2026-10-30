Femicidios: una realidad que golpea al país y enciende las alarmas en Santiago del Estero

El país atraviesa una preocupante situación por los casos de femicidio, una problemática que también golpea a Santiago del Estero.

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En este contexto, la licenciada en Psicología Mariana Machín dialogó con Noticiero 7 y reflexionó sobre las estadísticas, los factores sociales que atraviesan estas violencias y las medidas necesarias para prevenir nuevos crímenes.

Durante la entrevista, la especialista señaló que a nivel nacional se registra un femicidio cada 30 horas. En el ámbito provincial, indicó que durante 2026 se contabilizan 11 femicidios, una cifra que genera especial preocupación, teniendo en cuenta que todavía no finalizó el año. Además, destacó que 10 de los 11 casos ocurrieron fuera de la ciudad Capital, lo que pone de manifiesto la necesidad de ampliar las herramientas de prevención y asistencia en el interior de la provincia.

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Machín también remarcó la importancia de utilizar el término femicidio, incorporado al Código Penal argentino en 2012, como una categoría específica de análisis. Según explicó, nombrar estos crímenes permite comprender que no se trata únicamente de hechos aislados o circunscriptos al ámbito familiar, sino de una problemática estructural que atraviesa a toda la sociedad, independientemente de la clase social o los recursos económicos.

En ese sentido, sostuvo que detrás de cada femicidio hay familias, historias de vida y, en muchos casos, niños y niñas que quedan sin sus madres. Por eso, consideró fundamental que el abordaje no se limite a las víctimas directas, sino que también contemple el acompañamiento de sus entornos familiares.

Prevención, información y respuestas del Estado

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género. La psicóloga hizo hincapié en la importancia de sostener programas, incrementar los presupuestos y desarrollar acciones de capacitación que permitan identificar las distintas formas de violencia.

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En esa línea, advirtió que muchas mujeres no denuncian porque no logran reconocer que están atravesando una situación de violencia. Por eso, consideró fundamental generar información y herramientas de concientización que permitan identificar las señales de alerta y conocer los mecanismos disponibles para pedir ayuda.

Asimismo, recordó que las mujeres pueden realizar denuncias en cualquier comisaría y que las instituciones tienen la obligación de recibirlas y dar respuestas. También señaló la responsabilidad que tienen los profesionales de la salud, los agentes estatales, los funcionarios y la sociedad en su conjunto para involucrarse en esta problemática.

Romper el aislamiento y construir redes de acompañamiento

Finalmente, Machín dejó un mensaje dirigido especialmente a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia: existen caminos posibles para salir de esos contextos y no tienen que hacerlo solas.

La especialista explicó que los ciclos de violencia pueden generar una sensación de encierro, en la que parece no haber alternativas. Frente a esto, destacó la importancia de construir redes de contención y acompañamiento, con familiares, personas cercanas e instituciones que puedan intervenir.

La reflexión pone nuevamente en el centro la necesidad de una respuesta colectiva frente a los femicidios: más prevención, mayor presencia del Estado, acceso a la información y acompañamiento sostenido para que ninguna mujer tenga que enfrentar sola una situación de violencia.