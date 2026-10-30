Silva Neder: “sin la presencia del Estado es imposible que una comunidad pueda crecer y desarrollarse”

En el marco de la conmemoración de los 115 años de historia de la localidad de Tomás Young, el vicegobernador reafirmó que "los avances de los pueblos responden a decisiones de gestión pública".

Hoy 15:55

En el marco de la conmemoración de los 115 años de historia de la localidad de Tomás Young, dónde junto a la comisionada municipal Elda Madlun entregaron viviendas sociales e inauguraron obras públicas, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, reafirmó que "los avances de los pueblos del interior no responden a la casualidad, sino a decisiones de gestión pública orientadas a garantizar oportunidades".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañados por el diputado nacional Dr. Marcelo Barbur, subsecretario de la Producción, Ángel Iñiguez, diputados provinciales Carlos Hazam y Silvia Borlone; secretario legislativo Dr. Luis Herrera y excomisionado Bernardo Álvarez, entre otros, entregaron las llaves de una vivienda social a la familia de Giuliana Suárez, de un total de 4 otorgadas hoy, de las 174 construidas en esta comunidad y alrededores a través del Programa Provincial de Erradicación de Ranchos.

Posteriormente, la comitiva se dirigió a la Plaza Central "Celestino Puig" para su habilitación oficial con el descubrimiento de plaquetas recordatorias.

Durante el acto central, el Vicegobernador transmitió el saludo del gobernador Elías Miguel Suárez y de los senadores nacionales, Dr. Gerardo Zamora y José Emilio Neder, reafirmando el compromiso constante del Gobierno de la Provincia con el desarrollo e integración de cada pueblo santiagueño.

En su discurso, remarcó: "Nosotros entendemos que el Estado debe estar presente; sin la presencia del Estado es imposible que una comunidad ni siquiera pueda nacer, ni menos crecer", afirmó

GARANTÍA DE DERECHOS

El Vicegobernador remarcó que la función esencial del sector público radica en "romper asimetrías y hacer la igualdad de oportunidades para todos". Como prueba de ello, enumeró obras clave en Tomas Young, como la ejecución de casi 150 viviendas sociales, de infraestructura vial, cordón cuneta y el sostenimiento constante del sistema educativo público.

RECLAMO FEDERAL

Silva Neder sostuvo que la coyuntura actual va más allá de los vaivenes financieros: "Hay una crisis de identidad nacional porque no se pone en valor el interés de nuestra patria ni se mira al interior profundo".

"En Santiago del Estero, reclamamos federalismo desde la autoridad y la legitimidad, porque hay un proyecto político puesto en la gestión pública que realmente hace federalismo desde la presencia permanente del Estado".

La ceremonia contó también con reconocimientos a Victoria Young, bisnieta del Cap. Tomás Young (de quien la localidad toma su nombre), y a excomisionados municipales por su trayectoria y servicio.

Estuvieron presentes: intendente de Los Juríes, Javier Carbajal; comisionados municipales de la región; instituciones educativas y vecinos.