VIDEO | “Dibu” Martínez contó que atajó en el Mundial sin poder cerrar la mano y mostró el dedo fracturado

El arquero de la Selección Argentina mostró cómo le quedó el dedo anular de la mano derecha al no haberse operado para poder jugar la Copa del Mundo.

Hoy 15:50

Emiliano “Dibu” Martínez sorprendió al revelar el calvario que atravesó durante el Mundial 2026, cuando defendió el arco de la Selección argentina pese a sufrir una grave fractura en uno de los dedos de su mano. En una entrevista con el programa Los Edul, el arquero contó que jugó con fuertes dolores y que incluso llegó a temer por su participación en la Copa del Mundo.

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La lesión se produjo durante la final de la Europa League, cuando todavía defendía los colores del Aston Villa de Inglaterra, equipo que terminó consagrándose campeón.

“Voy al hospital y me dicen: 'Tenés el dedo quebrado a la mitad'. Me muestra la imagen y pienso que no llego al Mundial”, recordó el guardameta.

El apoyo de Scaloni y la decisión de jugar lesionado

En medio de la incertidumbre, Martínez recibió un mensaje fundamental de Lionel Scaloni, quien le aseguró que lo iba a “bancar igual”, independientemente de si lograba recuperarse a tiempo.

Ante la posibilidad de perderse el torneo, el arquero decidió evitar la cirugía y buscar una alternativa para poder jugar.

“Decidí no operarme y jugar con un yeso de plástico, todo vendado. Y Adidas me hizo un guante especial”, explicó.

La lesión también modificó sus entrenamientos. “Yo puedo cerrar esta mano bien y la otra no. Entrenaba con pelotas de vóley antes de Suiza, no podía entrenar normal. Casi perdemos con Egipto y le dije a Martín Tocalli 'entrenemos normal, pelota normal'”, relató.

“En la concentración lloraba”: el dolor que soportó durante el Mundial

El Dibu reconoció que el sufrimiento físico fue extremo y que la fractura condicionó seriamente su rendimiento durante la competencia.

Al ser consultado sobre cuánto lo había afectado, respondió sin dudar: “Diez. Hasta antes de Argelia me tiraba con un brazo, era un zombie. Apoyaba la mano en el piso y era ver las estrellas. Lo de la mandíbula al lado de lo del dedo es un uno de lo mal que la pasé”.

Además, describió los momentos más difíciles que vivió lejos de las cámaras.

“En la concentración lloraba porque tenía el dedo que parecía una morcilla. Si alguna pelota me hubiera pegado más en la punta, me explotaba el dedo completo. En cada pelota que venía, yo pedía que no se me zafara el dedo”, confesó.

El Dibu reveló que todavía juega con dolor

El problema físico no terminó con la participación de Argentina en el Mundial. Martínez explicó que, después de la competencia, los estudios médicos confirmaron que la lesión seguía siendo importante.

“Termina el Mundial, me fui de vacaciones y me dolía. Me hago la placa y el dedo estaba partido a la mitad. Algún día necesito una operación para tener menos dolor, yo todavía sigo jugando con dolor”, reveló.

La confesión del arquero dejó al descubierto el esfuerzo físico que realizó para defender a la Selección argentina en el Mundial 2026, una experiencia que, según sus propias palabras, estuvo marcada por el dolor, el temor a agravar la lesión y la determinación de no quedarse afuera del torneo.