Intento de secuestro de un menor en Catamarca genera preocupación

Un intento de secuestro de un menor en Catamarca ha desatado alarmas en la comunidad educativa y entre los vecinos de Fray Mamerto Esquiú, quienes exigen más medidas de seguridad.

Hoy 15:12

La reciente intento de secuestro de un menor en Catamarca ha generado una ola de preocupación en la comunidad, especialmente entre los padres y tutores de los estudiantes. El hecho se produjo este jueves a las 7:20 de la mañana, cuando un niño de 11 años fue abordado por dos desconocidos en las inmediaciones del faldeo de San Antonio, mientras se dirigía a la Escuela N° 264.

El menor, al ser acorralado, logró esquivar la situación y correr hacia un lugar seguro, donde alertó a sus familiares, quienes rápidamente presentaron una denuncia formal ante la policía. Este incidente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños en las horas de ingreso y salida de las escuelas.

La alarma se intensificó debido a que este hecho ocurrió pocas horas después de otro intento de secuestro en la zona norte de la capital catamarqueña, donde un menor fue abordado bajo circunstancias similares. Las autoridades están evaluando si ambos incidentes están conectados o si son casos aislados.

Los padres de los alumnos de la Escuela N° 264 han expresado su indignación y temor por la falta de medidas de seguridad adecuadas en la zona. Muchos vecinos han señalado que las cámaras de seguridad no están funcionando correctamente, lo que dificulta la identificación de los agresores y la prevención de futuros incidentes.

En respuesta a la situación, efectivos de la Policía de Catamarca han implementado un operativo de cerrojo, trabajando en conjunto con peritos de la División Investigaciones para reconstruir los movimientos del vehículo implicado en el ataque. La recopilación de datos de cámaras de videovigilancia en la Ruta Provincial N° 41 es esencial para obtener pistas sobre los agresores.

Las autoridades locales han instado a la población a que, en caso de tener información relevante, se comuniquen de inmediato con la policía al 911 o a la comisaría más cercana. La comunidad está en estado de alerta tras este episodio de inseguridad, que pone en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de protección para los niños.

El aumento en la inseguridad en la provincia de Catamarca ha llevado a un llamado generalizado para mejorar las condiciones de seguridad en las zonas escolares, garantizando así la integridad de los menores y la tranquilidad de sus familias.