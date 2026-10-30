Mitre convocó a una Asamblea Extraordinaria para definir si habrá elecciones anticipadas

La institución aurinegra citó a sus socios para el 16 de noviembre. Se debatirá la continuidad de la actual Comisión Directiva o la convocatoria a elecciones en diciembre.

Hoy 19:27

El Club Atlético Mitre convocó a una Asamblea Extraordinaria de socios para el próximo 16 de noviembre, a las 17 horas, en las instalaciones de la institución, con el objetivo de definir el futuro de su conducción dirigencial.

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A través de un comunicado oficial, el club aurinegro informó que durante el encuentro se pondrán a consideración dos alternativas: la continuidad de la actual Comisión Directiva hasta la finalización de su mandato o la convocatoria a elecciones durante diciembre para elegir nuevas autoridades.

Desde la institución remarcaron que se trata de un momento decisivo para su futuro y destacaron la importancia de la participación de los socios. "Estamos ante un momento clave y decisivo para la vida institucional de nuestro querido Club", expresaron.

Asimismo, la dirigencia hizo un llamado a fortalecer la masa societaria ante el complejo contexto económico, señalando que el aporte de los hinchas resulta fundamental para sostener las actividades y afrontar los desafíos deportivos e institucionales.

La convocatoria también se extendió a exdirigentes, exjugadores, simpatizantes y allegados, con la intención de promover el diálogo y abrir una instancia de participación que podría marcar el inicio de una renovación institucional.

"Mitre nos necesita a todos. Es tiempo de escuchar, dialogar y participar, porque el futuro de nuestra institución también se construye con el compromiso de sus socios y de toda la familia mitrista", concluyó el comunicado.