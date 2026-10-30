El emotivo homenaje de Dalma y Gianinna Maradona a Diego en el día que cumpliría 66 años: “Te extraño cada día más”

Las hijas del Diez compartieron fotografías familiares y conmovedores mensajes en las redes sociales para recordar a su padre. Dalma también renovó su pedido de justicia por la muerte del ídolo argentino.

Hoy 20:02

Este viernes 30 de octubre, Diego Armando Maradona habría cumplido 66 años y sus hijas, Dalma y Gianinna, lo recordaron con emotivas publicaciones en sus redes sociales. A casi seis años de su fallecimiento, ambas compartieron imágenes familiares y mensajes cargados de amor, nostalgia y dolor por la ausencia de su padre.

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Gianinna Maradona fue una de las primeras en homenajear al Diez. A través de sus historias de Instagram, publicó una fotografía en blanco y negro de su infancia, en la que aparece junto a Diego, acompañada de una extensa dedicatoria.

"Que los cumplas todo lo feliz del mundo papito lindo, ¡el cielo es tuyo!", escribió. Luego, agradeció a su padre por los momentos compartidos y las enseñanzas que le dejó a lo largo de su vida.

"Gracias por una vida juntos. Gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca. Te amo con toda mi alma y más, vos solito sabes lo que te extraño y nuestras charlas", expresó.

En el cierre de su mensaje, Gianinna dejó una de las frases más conmovedoras: "Hasta que nos volvamos a encontrar, venime a buscar. En la inmensidad siempre nos vamos a encontrar".

Además, compartió otras postales familiares, entre ellas una fotografía junto a Diego, Claudia Villafañe y Dalma, acompañada por un breve mensaje: "Feliz cumple Papi! Te extraño con toda mi alma! Gracias por ellas".

El recuerdo de Dalma y su pedido de justicia

Por su parte, Dalma Maradona también utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su padre. Junto a una fotografía de su infancia, compartió una reflexión sobre el dolor que continúa sintiendo desde su partida.

"Es mentira que con el tiempo duele menos… Yo te extraño cada día más…", expresó la actriz, dejando en evidencia cuánto sigue afectándola la ausencia de Diego.

En la misma publicación, Dalma sumó un mensaje vinculado con la causa judicial que investiga las circunstancias de la muerte del exfutbolista: "¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te mereces".

También compartió una imagen de Diego durante una celebración y escribió: "Lo inexplicable de extrañarte tanto que duele". La publicación cerró con otra frase emotiva: "Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar así!".

El homenaje de las hermanas se produjo mientras continúa la expectativa por la resolución judicial sobre la muerte del astro argentino. Según lo informado, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro fijó para el 22 de diciembre de 2026 la lectura del veredicto correspondiente a los seis imputados que continúan en el proceso.

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 y falleció el 25 de noviembre de 2020. Su cumpleaños continúa siendo una fecha especial para su familia y para los millones de seguidores que mantienen vivo su recuerdo.