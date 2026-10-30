Villarruel lanzó créditos a tasa cero para empleados del Senado y volvió a diferenciarse de Milei

La vicepresidenta firmó un decreto que habilita adelantos de hasta tres salarios netos para trabajadores legislativos endeudados. El beneficio permitirá cancelar deudas sin intereses y deberá devolverse en un plazo de hasta nueve meses.

Hoy 21:17

La vicepresidenta Victoria Villarruel puso en marcha un Programa de Alivio Financiero destinado a los trabajadores del Senado que atraviesan dificultades económicas y mantienen deudas con distintas entidades crediticias. La medida quedó oficializada este viernes mediante el decreto presidencial del Senado 0630/2026 y contempla adelantos excepcionales de haberes a tasa cero.

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La iniciativa representa una nueva diferencia con el presidente Javier Milei, en medio de las tensiones internas del oficialismo. En los fundamentos de la norma, Villarruel reconoció el impacto de la situación económica sobre los hogares y advirtió sobre el aumento del endeudamiento para afrontar los gastos cotidianos.

"Las condiciones económicas que atraviesa el país han tenido incidencia directa en la economía de los hogares, generando, entre otras consecuencias, una mayor utilización del crédito para afrontar gastos corrientes y un incremento de las obligaciones financieras que deben atender mensualmente las familias", sostuvo la vicepresidenta.

Cómo funciona el programa de alivio financiero

El beneficio está destinado al personal de Planta Permanente y Planta Temporaria del Senado y permitirá acceder a adelantos de hasta el equivalente a tres haberes netos, calculados sobre la liquidación salarial de octubre de 2026.

Los fondos deberán utilizarse exclusivamente para cancelar la totalidad de las deudas contraídas con sindicatos, entidades bancarias públicas y privadas, entidades crediticias habilitadas por el Banco Central y proveedores no financieros de crédito. También se incluyen billeteras virtuales y plataformas de pago que otorguen financiamiento.

El adelanto tendrá una tasa de interés del 0%, por lo que los beneficiarios deberán devolver únicamente el capital recibido, sin intereses ni costos financieros asociados. La devolución podrá realizarse en un plazo de hasta nueve meses.

Quedarán excluidas las deudas originadas en créditos prendarios e hipotecarios. Para solicitar el beneficio, los trabajadores deberán presentar una constancia de la entidad acreedora que detalle el capital adeudado, los intereses, la tasa aplicable y el monto necesario para cancelar la obligación.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 20 de noviembre.

Los datos sobre el endeudamiento que fundamentaron la medida

Para justificar la implementación del programa, Villarruel tomó como referencia las estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la situación financiera de los hogares.

Según el Informe de Inclusión Financiera correspondiente al segundo semestre de 2025, 20,3 millones de personas registraban algún tipo de financiamiento a diciembre de ese año, una cifra equivalente al 54,7% de la población adulta.

Además, en junio de 2026, la irregularidad de las financiaciones destinadas a las familias llegó al 12,8%, mientras que los proveedores no financieros de crédito registraron una irregularidad del 26,9% en sus carteras durante febrero.

Con estos indicadores como fundamento, la conducción del Senado impulsó una herramienta de asistencia para sus empleados, con el objetivo de reducir la carga de endeudamiento y facilitar la reorganización de sus obligaciones financieras.

La decisión vuelve a mostrar diferencias entre Villarruel y Milei respecto del abordaje de la situación económica y el rol de las herramientas de asistencia financiera para los trabajadores.