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Mascotas

Buscan desesperadamente a una perrita perdida en el barrio Libertad: piden ayuda para encontrarla

La mascota desapareció este viernes entre las 10.30 y las 11 de la mañana, en la zona de calle Santa Rosa y Congreso 2101. Su familia difundió sus datos y teléfonos de contacto para recibir cualquier información sobre su paradero.

Hoy 21:25

Una familia busca intensamente a su perrita, que se perdió este viernes 30 de octubre en el barrio Libertad, en la zona de calle Santa Rosa y Congreso 2101.

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Según informaron sus dueños, la mascota desapareció entre las 10.30 y las 11 de la mañana. Desde entonces, sus familiares intentan localizarla y apelan a la solidaridad de los vecinos para poder encontrarla.

A través de un pedido difundido en redes sociales, remarcaron la importancia que tiene la perrita para la familia y solicitaron que quienes puedan haberla visto o tengan algún dato sobre su ubicación se comuniquen con los números habilitados.

Quienes tengan información pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:

  • 385612267
  • 3856887163 (Adrián)
  • 3854872743 (Rita)

La familia pidió especialmente compartir la publicación para ampliar la búsqueda y aumentar las posibilidades de que la mascota pueda regresar a su hogar.

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