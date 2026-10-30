Buscan desesperadamente a una perrita perdida en el barrio Libertad: piden ayuda para encontrarla

La mascota desapareció este viernes entre las 10.30 y las 11 de la mañana, en la zona de calle Santa Rosa y Congreso 2101. Su familia difundió sus datos y teléfonos de contacto para recibir cualquier información sobre su paradero.
Una familia busca intensamente a su perrita, que se perdió este viernes 30 de octubre en el barrio Libertad, en la zona de calle Santa Rosa y Congreso 2101.
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Según informaron sus dueños, la mascota desapareció entre las 10.30 y las 11 de la mañana. Desde entonces, sus familiares intentan localizarla y apelan a la solidaridad de los vecinos para poder encontrarla.
A través de un pedido difundido en redes sociales, remarcaron la importancia que tiene la perrita para la familia y solicitaron que quienes puedan haberla visto o tengan algún dato sobre su ubicación se comuniquen con los números habilitados.
Quienes tengan información pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:
La familia pidió especialmente compartir la publicación para ampliar la búsqueda y aumentar las posibilidades de que la mascota pueda regresar a su hogar.