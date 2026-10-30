Franco Colapinto finalizó 16º en la segunda prueba libre del GP de México de Fórmula 1

El piloto de Alpine tuvo acción este viernes solo en la FP2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hoy 20:14

Luego de haber mirado el primer entrenamiento desde boxes, debido a que su Alpine fue probado por el novel Gabriele Minì, Franco Colapinto tomó el volante de la unidad y con el N° 43 completó la segunda tanda de ensayos del Gran Premio Ciudad de México que se corre en el autódromo «Hermanos Rodríguez», 19ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, ocupando el 16° puesto al marcar 1m19s132.

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El piloto argentino se enfocó, durante su primera labor del fin de semana, en cotejar el setup que el equipo de Enstone ha elaborado como base para recorrer la pista de 4.304 metros y que se ubica a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, la cual no cuenta con una óptima adherencia, utilizando neumáticos de compuesto medios y blandos completando 31 giros (14 y 19, respectivamente).

Con respecto a su compañero Pierre Gasly, el francés pudo integrar otra vez el Top10 al ubicarse octavo con un tiempo de 1m18s407, en una planificación similar a Colapinto con quien quedó separado por 725/1000 en esta referencia del día.

Con respecto a su compañero Pierre Gasly, el francés pudo integrar otra vez el Top10 al ubicarse octavo con un tiempo de 1m18s407, en una planificación similar a Colapinto con quien quedó separado por 725/1000 en esta referencia del día.

LECLERC Y FERRARI CONSIGUEN UN DÍA PERFECTO

Repitiendo su prestación en la pista mexicana, Charles Leclerc con su Ferrari SF26 consiguió ser el referente del primer día de actividades y cerró la jornada estableciendo 1m17s827, mejorando en 3/10 lo marcado en la tanda anterior, seguido por el McLaren de Lando Norris a 0s103, aventajando a los Mercedes de George Russell (a 0s106) y Kimi Antonelli (a 0s217).

Luego se ordenaron los Red Bull de Max Verstappen (a 0s311) e Isack Hadjar (a 0s410); el neerlandés protagonizó un incidente con Liam Lawson (9° a 0s628 con el Racing Bulls) en el inicio y que motivó una detención con bandera roja para limpiar la pista de los restos de ambos coches.

Arvid Lindblad (Racing Bulls, a 0s562) quedó 7° precediendo a Pierre Gasly (Alpine, a 0s580), Lawson y Oscar Piastri (McLaren, 0s685) en la tanda que tuvo a trece autos en menos de un segundo, grupo que completaron Lewis Hamilton (sufrió un inconveniente mecánico de la Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas).