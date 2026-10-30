EN VIVO I En medio de un clima caliente, Racing recibe a Aldosivi en un duelo de necesitados

La Academia buscará recuperarse de su mal momento futbolístico ante un Tiburón que se juega sus últimas posibilidades de permanecer en Primera División.

Hoy 10:06

Racing y Aldosivi se enfrentarán este viernes, desde las 21.15, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá mucho en juego para ambos equipos: mientras la Academia necesita cortar su mala racha, el conjunto marplatense buscará conseguir un resultado que le permita seguir soñando con la permanencia en Primera División.

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El compromiso será dirigido por Nazareno Arasa, con Yamil Possi a cargo del VAR, y contará con transmisión televisiva de ESPN Premium.

Racing llega golpeado y necesita volver a ganar

El equipo dirigido por Sebastián "Chirola" Romero atraviesa un presente complicado. La Academia viene de perder 1-0 frente a River Plate en el Monumental y acumula seis derrotas en sus últimos diez partidos, considerando todas las competencias.

Además, Racing no consiguió ganar ningún clásico durante 2026 y quedó sin posibilidades de disputar torneos internacionales en 2027, una situación que profundizó el malestar por los resultados.

Después de la caída ante River, Romero reconoció la frustración que atraviesa el plantel y remarcó la necesidad de recuperar la confianza.

"Queríamos ganar para salir de esta situación. Tanto la gente como los jugadores necesitamos un triunfo. Lo que nos queda es seguir trabajando, insistiendo. Esto es así, lamentablemente me gustaría estar en otra situación o otro momento, pero tenemos que trabajar", expresó el entrenador.

Ante Aldosivi, Racing tendrá una nueva oportunidad de reencontrarse con la victoria frente a sus hinchas y mejorar su imagen en la recta final del campeonato.

Aldosivi se juega sus últimas chances de permanecer en Primera División

El conjunto marplatense llegará a Avellaneda con una necesidad todavía mayor: sumar puntos para evitar el descenso a la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Javier Sanguinetti consiguió un triunfo fundamental en su última presentación, cuando derrotó 1-0 a Belgrano de Córdoba, con un gol de Andrés Vombergar.

La victoria le permitió tomar aire en la pelea por la permanencia, especialmente después de que Deportivo Riestra cayera 1-0 frente a Instituto, un resultado que mantuvo abiertas las posibilidades matemáticas del Tiburón.

Sin embargo, el panorama sigue siendo delicado. Aldosivi está obligado a no perder sus dos encuentros restantes, frente a Racing y River, y necesita que Riestra deje puntos en el camino.

El Malevo todavía deberá enfrentar a Talleres como local e Independiente como visitante. Para sostener sus posibilidades de salvación en el escenario planteado, el conjunto marplatense necesita que su rival directo sume menos de dos unidades en esos compromisos.

Por eso, una victoria frente a Racing sería un impulso fundamental para Aldosivi, que buscará aprovechar el momento adverso de la Academia para seguir con vida en la máxima categoría.

Las posibles formaciones de Racing y Aldosivi

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Matías Pérez o Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Racing vs. Aldosivi: hora, TV y árbitros

Partido: Racing vs. Aldosivi.

Racing vs. Aldosivi. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 15.

Torneo Clausura 2026, fecha 15. Hora: 21.15.

21.15. Estadio: Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda. TV: ESPN Premium.

ESPN Premium. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. VAR: Yamil Possi.

Con realidades diferentes, pero la misma necesidad de ganar, Racing y Aldosivi afrontarán un encuentro determinante en la recta final del Torneo Clausura.

La Academia intentará dejar atrás su mala racha, mientras que el Tiburón buscará conseguir un triunfo que mantenga viva su ilusión de permanecer en Primera División.