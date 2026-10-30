Crecen las diferencias dentro del Gobierno y Patricia Bullrich vuelve a marcar distancia de Milei

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado expresó sus desacuerdos con decisiones del Presidente y mantiene tensiones con el sector que responde a Karina Milei.

Hoy 17:35

Las diferencias dentro del Gobierno nacional sumaron nuevos episodios y dejaron al descubierto las tensiones entre distintos sectores de La Libertad Avanza. En los últimos días, Patricia Bullrich volvió a manifestar desacuerdos con algunas decisiones de Javier Milei, mientras que referentes cercanos a Karina Milei ratificaron su respaldo al liderazgo presidencial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La titular del bloque oficialista en el Senado cuestionó recientemente la forma en que el mandatario se refirió a periodistas durante un discurso en la Fundación Faro. También tomó distancia de la posición presidencial frente al resultado de las elecciones en Brasil, donde Lula da Silva consiguió la victoria.

El malestar también tuvo repercusiones en la actividad interna. Bullrich no participó de la última reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada. Desde el Gobierno atribuyeron su ausencia a motivos personales, aunque en su entorno señalaron que existen diferencias con integrantes de la Mesa Política y que sus planteos sobre la necesidad de introducir modificaciones económicas y políticas no estarían siendo escuchados.

La relación entre la senadora y el sector que responde a Karina Milei atraviesa un período de tensión. Incluso, según trascendió, algunos dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia consideran que Bullrich debería quedar fuera del espacio, aunque esa decisión dependería exclusivamente del Presidente.

En paralelo, la dirigente volvió a referirse a sus aspiraciones políticas y a una eventual candidatura presidencial. En una entrevista con Infobae en Vivo, afirmó: “Estoy preparada para ser Presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”. También aclaró que estar en condiciones de asumir esa responsabilidad no significa que haya decidido lanzar una postulación.

Las declaraciones tuvieron repercusiones dentro del oficialismo y este viernes llegó una respuesta pública de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente nacional de La Libertad Avanza.

Durante un encuentro con integrantes de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), fue consultado sobre la posibilidad de que el partido tenga una competencia interna para definir su candidato presidencial.

“No hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la Presidencia. El único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, sostuvo Menem. Además, destacó el liderazgo del actual mandatario y consideró que su llegada al poder constituyó un fenómeno político difícil de repetir.

El mensaje fue difundido por @mediceneljefe, una cuenta identificada con el sector de Karina Milei, que acompañó el fragmento de la intervención con la frase “una definición sin discusión”. El propio Presidente replicó la publicación en sus redes sociales.

Otro de los focos de conflicto entre los distintos sectores del oficialismo se encuentra en el Senado, particularmente en la Comisión de Acuerdos, encargada de analizar los pliegos de jueces, fiscales y defensores antes de su aprobación definitiva.

En ese ámbito, Bullrich mantiene diferencias con algunos nombramientos impulsados por el Gobierno y coincide con representantes de bloques aliados, como la UCR y el PRO, en cuestionar la idoneidad de determinados candidatos para ocupar cargos judiciales.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, los primeros pliegos avanzaron sin mayores inconvenientes, pero las dificultades aparecieron con las siguientes propuestas y actualmente el tratamiento se encuentra paralizado.

A este escenario se suma la necesidad de definir quién ocupará la presidencia de la comisión tras el fallecimiento del senador riojano Juan Carlos Pagotto. La falta de un reemplazante abrió nuevas discusiones dentro del bloque oficialista y se convirtió en otro punto de fricción entre sus integrantes.

De esta manera, las diferencias por las decisiones políticas, las aspiraciones electorales y los nombramientos judiciales mantienen abiertos distintos frentes de discusión dentro del oficialismo nacional.