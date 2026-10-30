Estrategias para evitar compras impulsivas en el supermercado

Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires en 2021, el 70% de los consumidores argentinos admite haber realizado compras impulsivas en supermercados. Este fenómeno no solo afecta la economía personal, sino que también impacta en el presupuesto familiar.

Hoy 18:02

Las compras impulsivas en el supermercado se han convertido en un tema de interés general en Argentina, especialmente en un contexto económico donde cada peso cuenta. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires en 2021 reveló que el 70% de los consumidores argentinos reconoce haber caído en esta tendencia. A menudo, estos gastos no planificados pueden llevar a problemas financieros a largo plazo.

Una de las principales razones detrás de las compras impulsivas es la exposición a estímulos visuales, como ofertas y promociones. Los supermercados utilizan estrategias de marketing para atraer a los clientes, como colocar productos en lugares estratégicos, lo que puede incitar a comprar lo que no se necesita. Por ello, es fundamental estar atento a estas tácticas.

Para evitar caer en la trampa de las compras impulsivas, una buena práctica es elaborar una lista de compras antes de ir al supermercado. Esta lista debe basarse en un presupuesto previamente establecido, lo que ayuda a mantener el enfoque en lo necesario y a evitar adquisiciones innecesarias. Adicionalmente, es recomendable ceñirse a esta lista durante toda la experiencia de compra.

Otra estrategia efectiva es evitar ir al supermercado con hambre. La sensación de hambre puede potenciar el deseo de adquirir productos, incluso aquellos que no son esenciales. Consumir un snack saludable antes de hacer las compras puede reducir este riesgo y contribuir a una experiencia más racional.

También es útil practicar la técnica del retardo de compra. Si se siente el impulso de adquirir un producto no planeado, es recomendable esperar al menos 24 horas antes de decidir si realmente se necesita. Este tiempo puede ayudar a discernir entre un deseo pasajero y una necesidad real.

Por último, es importante educarse sobre el impacto de las compras impulsivas en la economía personal. Comprender cómo estos gastos afectan el presupuesto familiar puede motivar a adoptar hábitos de consumo más responsables. La información es clave para tomar decisiones financieras más acertadas y sostenibles en el tiempo.