El paseo del barrio Parque del Río I lleva el nombre del exintendente Hugo Infante

La intendente Norma Fuentes encabezó la ceremonia de imposición del nombre “Hugo Orlando Infante” al espacio urbano, en homenaje al exjefe comunal fallecido y en reconocimiento a su trayectoria y aporte al crecimiento de la ciudad.

Hoy 18:11

La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó el acto de imposición del nombre “Hugo Orlando Infante” al paseo urbano del barrio Parque del Río I, en homenaje al exintendente de la ciudad, fallecido, y en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al crecimiento de la ciudad.

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También participaron de la ceremonia el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; concejales, diputados, familiares, amigos, vecinos y representantes de distintas instituciones.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes, desde la función pública, contribuyeron al desarrollo de la comunidad, a través de espacios que permitan transmitir su legado a las nuevas generaciones.

“Hugo Infante encabezó un proyecto de urbanización que transformó esta ciudad, por lo que queríamos mantener vivo su nombre en la memoria colectiva a través de un espacio verde que reúne a las familias y a los jóvenes, como símbolo de vida y futuro”, expresó la jefa comunal.

Por su parte, el legislador provincial Lelio Manzanares afirmó que “nuestro exintendente dejó una huella imborrable en nuestra comunidad y en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir su camino”.

Hugo Orlando Infante se desempeñó como empleado municipal y asumió la máxima representación local como intendente de la ciudad durante el período 2009-2017. Más tarde, ejerció el cargo de diputado de la Nación.