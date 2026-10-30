El paseo del barrio Parque del Río I lleva el nombre del exintendente Hugo Infante

La intendente Norma Fuentes encabezó la ceremonia de imposición del nombre “Hugo Orlando Infante” al espacio urbano, en homenaje al exjefe comunal fallecido y en reconocimiento a su trayectoria y aporte al crecimiento de la ciudad.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó el acto de imposición del nombre “Hugo Orlando Infante” al paseo urbano del barrio Parque del Río I, en homenaje al exintendente de la ciudad, fallecido, y en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al crecimiento de la ciudad.
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También participaron de la ceremonia el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán; concejales, diputados, familiares, amigos, vecinos y representantes de distintas instituciones.
Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes, desde la función pública, contribuyeron al desarrollo de la comunidad, a través de espacios que permitan transmitir su legado a las nuevas generaciones.
“Hugo Infante encabezó un proyecto de urbanización que transformó esta ciudad, por lo que queríamos mantener vivo su nombre en la memoria colectiva a través de un espacio verde que reúne a las familias y a los jóvenes, como símbolo de vida y futuro”, expresó la jefa comunal.
Por su parte, el legislador provincial Lelio Manzanares afirmó que “nuestro exintendente dejó una huella imborrable en nuestra comunidad y en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir su camino”.
Hugo Orlando Infante se desempeñó como empleado municipal y asumió la máxima representación local como intendente de la ciudad durante el período 2009-2017. Más tarde, ejerció el cargo de diputado de la Nación.